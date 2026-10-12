Графики отключения света в Запорожье на 13 октября связаны со срочным и плановым ремонтом электрооборудования.

Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго.

Основные работы намечены на вторник, 13 октября. На большинстве адресов электроснабжение может быть прекращено с 09:00 до 17:00. Для части домов по улице Скворцова ограничения предусмотрены до 15:00.

Из-за срочного ремонта электрооборудования с 09:00 до 17:00 света может не быть по следующим адресам:

Улица Героев Крут: дома № 14-20, 24-76, 33-41, 43Б, 45, 47, 49, 53-57, 60, 61, 65, 65Б, 69-81.

дома № 14-20, 24-76, 33-41, 43Б, 45, 47, 49, 53-57, 60, 61, 65, 65Б, 69-81. Улица Героев полка "Азов": № 70/3, 70/4, 73-89, 91-109, 92-126, 114, 122.

№ 70/3, 70/4, 73-89, 91-109, 92-126, 114, 122. Улица Круговая: № 2, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 16Б, 18, 22-52, 66, 68.

№ 2, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 16Б, 18, 22-52, 66, 68. Улица Ивана Огиенко: №1-9.

№1-9. Улица Ужгородская: № 3, 5-13, 6-16, 11А.

Также в перечень внесены адреса на 29-й улице, Вузовской, Декабрьской, Победы, Штабной, Якова Пункина, а также на проспекте Соборном, Бастионном и Рудном переулках и на Южном шоссе.

Какие адреса охватит плановый ремонт

Графики отключения света в Запорожье также предусматривают плановые работы с 09:00 до 17:00.

Среди адресов - улицы Алмазная, Аптечная, Винницкая, Гончара, Освобожденная, Измаильская, Компрессорная, Круговая, Молодежная, Музейная, Перспективная, Посадочная, Шевченко и Черняховского.

Ограничения коснутся и отдельных домов на улицах Анатолия Соловьяненко, Анашкина, Владимира Мономаха, Евгения Адамцевича, Максима Здоревского, Марии Заньковецкой, Марка Безручко и Михаила Грушевского.

Кроме того, в списке указаны адреса на проспектах Моторостроителей и Соборном, а также на улицах Брюлова, Веснина, Зеленодольской, Копенкина, Омельченко, Павлокичкаской, Трегубова, Феликса Мовчановского, Фильтровой и Финансовой.

Отдельно запланированы работы на улице Скворцова. Там электроснабжение может быть ограничено с 09:00 до 15:00. В перечень входят дома №1-119 и №2-102.

Что следует знать жителям

Перед началом работ рекомендуется зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о резервном освещении.

Обратите внимание: указанное время плановое. Чтобы выяснить, будет ли отключен конкретный дом, проверьте номер дома в списке и следите за сообщениями местного оператора электросетей.