Денежная помощь в Днепропетровской области предусмотрена для уязвимых семей, пострадавших от войны и нуждающихся в поддержке для ведения собственного хозяйства.
В программе могут принять участие жители отдельных районов трех регионов: Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. В Днепропетровской области регистрация охватывает Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы.
Кто может претендовать на выплаты
Программа ориентирована на домохозяйства, имеющие хотя бы один признак уязвимости. В частности, подать заявку могут:
- пенсионеры в возрасте от 60 лет, живущие сами или в семьях, состоящие только из пожилых людей;
- лица с инвалидностью I–II групп, тяжелыми или хроническими заболеваниями;
- семьи с тремя или более несовершеннолетними детьми;
- беременные женщины и семьи с малышами до двух лет;
- одинокие матери или родители с детьми младше 18 лет;
- безработные граждане в возрасте 50-59 лет или домохозяйства, где все взрослые в возрасте 18-49 лет не имеют работы;
- ветераны, завершившие военную службу и молодые семьи в возрасте до 24 лет.
Денежная помощь в Днепропетровской области направлена на развитие собственного производства продуктов питания. Размер выплаты зависит от выбранного направления деятельности.
Сколько денег можно получить
Организаторы предусмотрели следующие суммы:
- 16 600 грн - на выращивание растений в открытом грунте или теплицах;
- 12 780 грн - на производство яиц и мяса, в частности разведение птицы, свиней, кроликов или нутрий;
- 17 381 грн - на производство молочной продукции, в том числе содержание коров, коз и овец.
Средства выплачиваются единовременно. Получить их можно по одному из указанных направлений хозяйства.
Как подать заявку
Для участия необходимо заполнить специальную форму предварительной регистрации и подготовить документы, подтверждающие соответствие условиям программы.
В зависимости от ситуации могут потребоваться справка ВПЛ, медицинское подтверждение ранения или психологической травмы из-за боевых действий, документы о гибели члена семьи в результате войны или установления инвалидности из-за боевых действий. Также могут попросить акт о повреждении или разрушении жилья или подтверждении проживания на территории, где продолжаются или продолжались боевые действия.
Перед регистрацией следует проверить актуальные условия приема заявок и перечень необходимых документов у представительства Эстонского совета по делам беженцев в Украине.