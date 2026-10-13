Денежная помощь в Днепропетровской области доступна в рамках программы Эстонского совета по делам беженцев в Украине.

Денежная помощь в Днепропетровской области предусмотрена для уязвимых семей, пострадавших от войны и нуждающихся в поддержке для ведения собственного хозяйства.

В программе могут принять участие жители отдельных районов трех регионов: Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. В Днепропетровской области регистрация охватывает Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы.

Кто может претендовать на выплаты

Программа ориентирована на домохозяйства, имеющие хотя бы один признак уязвимости. В частности, подать заявку могут:

пенсионеры в возрасте от 60 лет, живущие сами или в семьях, состоящие только из пожилых людей;

лица с инвалидностью I–II групп, тяжелыми или хроническими заболеваниями;

семьи с тремя или более несовершеннолетними детьми;

беременные женщины и семьи с малышами до двух лет;

одинокие матери или родители с детьми младше 18 лет;

безработные граждане в возрасте 50-59 лет или домохозяйства, где все взрослые в возрасте 18-49 лет не имеют работы;

ветераны, завершившие военную службу и молодые семьи в возрасте до 24 лет.

Денежная помощь в Днепропетровской области направлена ​​на развитие собственного производства продуктов питания. Размер выплаты зависит от выбранного направления деятельности.





Сколько денег можно получить

Организаторы предусмотрели следующие суммы:

16 600 грн - на выращивание растений в открытом грунте или теплицах;

- на выращивание растений в открытом грунте или теплицах; 12 780 грн - на производство яиц и мяса, в частности разведение птицы, свиней, кроликов или нутрий;

- на производство яиц и мяса, в частности разведение птицы, свиней, кроликов или нутрий; 17 381 грн - на производство молочной продукции, в том числе содержание коров, коз и овец.

Средства выплачиваются единовременно. Получить их можно по одному из указанных направлений хозяйства.

Как подать заявку

Для участия необходимо заполнить специальную форму предварительной регистрации и подготовить документы, подтверждающие соответствие условиям программы.

В зависимости от ситуации могут потребоваться справка ВПЛ, медицинское подтверждение ранения или психологической травмы из-за боевых действий, документы о гибели члена семьи в результате войны или установления инвалидности из-за боевых действий. Также могут попросить акт о повреждении или разрушении жилья или подтверждении проживания на территории, где продолжаются или продолжались боевые действия.

Перед регистрацией следует проверить актуальные условия приема заявок и перечень необходимых документов у представительства Эстонского совета по делам беженцев в Украине.