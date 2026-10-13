Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут касаться, в частности, участников боевых действий, получающих пенсию.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области предусматриваются в соответствии с законодательством Украины, их размер зависит от статуса человека и назначенных выплат.

По информации Пенсионного фонда Украины , участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту. Мужчины могут оформить его с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа. Для женщин соответствующий возраст составляет 50 лет, а необходимый стаж – не менее 20 лет.

Какие доплаты предусмотрены ветеранам

Размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа и заработка, с которого уплачивались взносы. К основной выплате также могут прилагать предусмотренные законом надбавки и пособие.

В частности, для участников боевых действий установлено повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По данным Пенсионного фонда, указанный в разъяснении размер такой надбавки составляет 648,75 грн.

Кроме того, предусмотрена целевая денежная помощь на проживание – 40 грн в месяц. Эти средства добавляют в пенсионное обеспечение в соответствии с установленными правилами.

Когда назначают дополнительную помощь

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут включать государственную адресную помощь, если общая сумма ежемесячных пенсионных выплат не достигает определенного уровня.

Согласно разъяснению Пенсионного фонда, для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства этот показатель составляет 6197 грн. Если совокупная выплата меньше, государство предусматривает доплату к указанной сумме.

Фактический размер пенсионного обеспечения определяется индивидуально. При расчете учитывают основную пенсию, надбавки, индексацию и другие предусмотренные законодательством составляющие. Чтобы выяснить, какие выплаты принадлежат конкретному человеку, стоит обратиться в Пенсионный фонд Украины.