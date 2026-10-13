Графики отключения света в Кропивницком 14 октября охватят ряд улиц и переулков города.

Графики отключения света в Кропивницком на 14 октября предусматривают обесточивание по нескольким временным промежуткам: с 08:00 до 17:00, с 09:00 до 13:00 и с 12:00 до 17:00, сообщает Кировоградоблэнерго.

Где не будет электричества с 08:00 до 17:00

В этот период электроэнергию планируют выключать на улицах Мотокроссной, Владимира Караташа, Завадовской, Инженерной, Северной, Павла Лунева, Неопалимовской, Гончарской, Ивана Пулюя, Зоряной и Вячеслава Шкоды.

Также в перечень вошли переулки Мотокросс, Неопалимовский, Гончарский, Кооперативный, Фастовский и Завадовский.

На улице Северной отключение будет касаться домов № 1, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 5, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10–14, 16, 16а, 18, 18а, 20 и 20.

На Неопалимовском электричестве не будет по ряду адресов, в частности в домах № 3, 5, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13а, 14, 16, 18, 20, 20а, 23, 24/9 и 26, 28.

Адреса с отключениями с 09:00 до 13:00

Четырехчасовые обесточивания запланированы на улицах Михаила Емельяновича-Павленко, Никопольской, Криворожской, Дальневосточной, Микитенко, Очаковской, Черных запорожцев, Светли, Запорожской, Школьной и Чугуевской.

В список также вошли переулки Спасский, Очаковский, Мирный, Петра Болбочана, Новоукраинский и Великовосковский, а также улица Дунайская. На Школьной указан дом №22, на переулке Мирном — №29/46, на Петра Болбочана — №2 и 3.

Где будут выключать свет с 12:00 до 17:00

Во второй половине дня графики отключения света в Кропивницком на 14 октября охватят улицы Сергея Хрипунова, Нижнюю Пятихатскую, Микитенко, Бобринецкий путь, Сугоклиевскую, Василия Марка, Лелековскую, Балашевскую, Ивана Выговского, Филатова, Левка Лукьян.

Обесточения также запланированы на переулках Лелековских 1-м, 2-м и 3-м, Павле Полуботке, Хотинском, Петре Тодоровском, Баштанском и Микитенко. В список попали проезд Евгения Березняка, тупики Хотинский и Барвенковый, а также отдельные адреса садоводческого общества «Дружба».

Жителям стоит сверить свой адрес с полным перечнем, ведь на части улиц отключения будут касаться только отдельных домов. Время восстановления электроснабжения может зависеть от выполнения планируемых работ.