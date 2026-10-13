Графики отключения света в Черкассах на 14 октября охватят дома по улицам Защитников Азовстали, Вячеслава Великого и Героев Днепра, сообщает Черкассыоблэнерго.
Где не будет электроэнергии
По обнародованным данным, работы запланированы на среду, 14 октября. Начало – в 09:00, завершение – в 17:00. Следовательно, по указанным адресам электроснабжение может быть приостановлено на восемь часов.
В список попали следующие адреса:
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улица Защитников Азовстали: дома №2, 4а и 6;
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улица Вячеслава Великого: дома № 91, 93 и 95;
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улица Героев Днепра: дом №95.
Отдельно в списке указана квартира №81 в доме №95 по улице Вячеслава Великого.
В списке есть несколько повторов тех же адресов. В частности, дома №2 и 6 на улице Защитников Азовстали и №91 и 95 на улице Вячеслава Великого упоминаются неоднократно.
Что следует учесть жителям
Графики отключения света в Черкассах на 14 октября касаются плановых работ со статусом "Запланировано". Указанное время завершения — предварительное, поэтому фактическое восстановление электроснабжения может отличаться от графика.
Жителям по этим адресам следует заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства, а также спланировать использование электроприборов.
Перед запланированным обесточиванием рекомендуется проверить актуальную информацию у оператора электросетей. Это поможет узнать, не изменились ли время проведения работ или перечень адресов.