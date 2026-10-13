Графики отключения света в Черкассах на 14 октября предполагают плановые работы по нескольким адресам города.

Графики отключения света в Черкассах на 14 октября охватят дома по улицам Защитников Азовстали, Вячеслава Великого и Героев Днепра, сообщает Черкассыоблэнерго.

Где не будет электроэнергии

По обнародованным данным, работы запланированы на среду, 14 октября. Начало – в 09:00, завершение – в 17:00. Следовательно, по указанным адресам электроснабжение может быть приостановлено на восемь часов.

В список попали следующие адреса:

улица Защитников Азовстали: дома №2, 4а и 6;

улица Вячеслава Великого: дома № 91, 93 и 95;

улица Героев Днепра: дом №95.

Отдельно в списке указана квартира №81 в доме №95 по улице Вячеслава Великого.

В списке есть несколько повторов тех же адресов. В частности, дома №2 и 6 на улице Защитников Азовстали и №91 и 95 на улице Вячеслава Великого упоминаются неоднократно.

Что следует учесть жителям

Графики отключения света в Черкассах на 14 октября касаются плановых работ со статусом "Запланировано". Указанное время завершения — предварительное, поэтому фактическое восстановление электроснабжения может отличаться от графика.

Жителям по этим адресам следует заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства, а также спланировать использование электроприборов.

Перед запланированным обесточиванием рекомендуется проверить актуальную информацию у оператора электросетей. Это поможет узнать, не изменились ли время проведения работ или перечень адресов.