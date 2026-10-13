Графики отключения света в Днепропетровской области на 14 октября охватывают разные временные промежутки - с утра до вечера, сообщает ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК " в официальном телеграмм канале.
Где будут выключать электроэнергию в Днепре
В Днепре с 08:00 до 18:00 электроснабжение планируют приостановить по следующим адресам:
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ул. Отрадная: № 1–13, с учетом указанных в списке номеров;
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ул. Волошская: № 1-14;
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ул. Игоря Ветрогонова: № 1-27, 29, 31 и отдельные дома с буквами;
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ул. Квартальная: № 20, 38А;
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ул. Константиновская: № 1-16, 18;
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ул. Моцарта: № 1-14;
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ул. Александры Рындовской: № 42–118 по указанным четным и нечетным номерам;
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ул. Павла Тычины, Патриотическая, Петра Умного, Печерская, Самотканская, Солидарная, Сурская, Филатова, Фредерика Шопена и Мирослава Скорика по отдельным адресам.
Кривой Рог и близлежащие села
В Кривом Роге с 07:30 до 18:00 работы запланированы на улицах Василия Биднова, Генерала Безручко, Левицкого, Мирослава Андрущука, Олега Рычкова, Сергея Заики и Федора Дацка.
С 08:00 до 18:00 ограничения будут касаться Лозоватки, Свободного и Широкого. В Лозоватке это, в частности, улицы Садовая, Центрально-Городская, Энергетиков, Ивана Франко и Молодежная.
В селе Свободное в список вошли улицы Победы, Космонавтов, Кузьмы Скрябина, Независимости, Славянская и Соборная, а также переулок Дружбы. В Широком электричестве планируют выключать на Заречной, Молдавской, Степной и в переулке Степном.
В Новополье с 09:00 до 17:00 работы запланированы по адресу ул. Благодатная, 2В и 2Г; ул. Июльная, 1Г и 1Ж; ул. Садовая, 20г.
Отключение в Желтых Водах
В Желтых Водах с 07:30 до 18:00 обесточения запланированы на улице Авангардной, улице Владимира Ивасюка, переулках Воли, Ивана Мазепы, Августовском и Сечево.
Еще один адрес попал в график с 08:00 до 18:00 – ул. Михаила Грушевского, 34/1, 36, 38 и 40
Жителям следует проверить номера домов в полном перечне и заранее зарядить необходимые устройства. Время завершения работ указано в графике, но фактическое восстановление электроснабжения может зависеть от хода работ.