Графики отключения света в Днепропетровской области на 14 октября предусматривают плановые работы в Днепре, Кривом Роге и в нескольких населенных пунктах региона.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 14 октября охватывают разные временные промежутки - с утра до вечера, сообщает ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК " в официальном телеграмм канале.

Где будут выключать электроэнергию в Днепре

В Днепре с 08:00 до 18:00 электроснабжение планируют приостановить по следующим адресам:

ул. Отрадная: № 1–13, с учетом указанных в списке номеров;

ул. Волошская: № 1-14;

ул. Игоря Ветрогонова: № 1-27, 29, 31 и отдельные дома с буквами;

ул. Квартальная: № 20, 38А;

ул. Константиновская: № 1-16, 18;

ул. Моцарта: № 1-14;

ул. Александры Рындовской: № 42–118 по указанным четным и нечетным номерам;

ул. Павла Тычины, Патриотическая, Петра Умного, Печерская, Самотканская, Солидарная, Сурская, Филатова, Фредерика Шопена и Мирослава Скорика по отдельным адресам.

Кривой Рог и близлежащие села

В Кривом Роге с 07:30 до 18:00 работы запланированы на улицах Василия Биднова, Генерала Безручко, Левицкого, Мирослава Андрущука, Олега Рычкова, Сергея Заики и Федора Дацка.

С 08:00 до 18:00 ограничения будут касаться Лозоватки, Свободного и Широкого. В Лозоватке это, в частности, улицы Садовая, Центрально-Городская, Энергетиков, Ивана Франко и Молодежная.

В селе Свободное в список вошли улицы Победы, Космонавтов, Кузьмы Скрябина, Независимости, Славянская и Соборная, а также переулок Дружбы. В Широком электричестве планируют выключать на Заречной, Молдавской, Степной и в переулке Степном.

В Новополье с 09:00 до 17:00 работы запланированы по адресу ул. Благодатная, 2В и 2Г; ул. Июльная, 1Г и 1Ж; ул. Садовая, 20г.

Отключение в Желтых Водах

В Желтых Водах с 07:30 до 18:00 обесточения запланированы на улице Авангардной, улице Владимира Ивасюка, переулках Воли, Ивана Мазепы, Августовском и Сечево.

Еще один адрес попал в график с 08:00 до 18:00 – ул. Михаила Грушевского, 34/1, 36, 38 и 40

Жителям следует проверить номера домов в полном перечне и заранее зарядить необходимые устройства. Время завершения работ указано в графике, но фактическое восстановление электроснабжения может зависеть от хода работ.