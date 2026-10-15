Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 16 по 22 октября обещает затяжные дожди и прохладу: максимум днем составит +19°, а минимум — +13°, перепад температур за неделю достигнет 6°.

прогноз продолжительных дождей на Харьковщине снова подтверждается — синоптики предупреждают, что осадки будут сопровождать жителей области большую часть недели с 16 по 22 октября, а температура постепенно будет снижаться.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Харьковской области в течение недели будет колебаться от +13° до +19°, а ночная — от +6° до +14°.

В пятницу, 16 октября, в области будет облачно, днем воздух прогреется до +19°, а ночью похолодает до +12°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 17 октября, сохранится облачная погода с прояснениями. Днем термометры покажут +18°, ночью — +14°. Возможны осадки.

В воскресенье, 18 октября, облачность с прояснениями продолжится, днем столбики термометров зафиксируют +18°, ночью похолодает до +12°. Синоптики не исключают осадков.

В понедельник, 19 октября, небо затянет облаками, а температура днем опустится до +13°, ночью — до +12°. Возможны осадки.

Во вторник, 20 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +16°, ночью похолодает до +10°.

В среду, 21 октября, будет преимущественно малооблачно. Дневная температура удержится на отметке +13°, ночная опустится до +8°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 22 октября, погода останется малооблачной, без осадков. Днем столбики термометров покажут +15°, а ночью похолодает до +6° — это будет самая прохладная ночь недели.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 16 октября, с дневной температурой +19°, а самым прохладным днем — понедельник, 19 октября, когда воздух прогреется лишь до +13°. Перепад дневных температур за неделю составит 6°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник и среду.

Поскольку большую часть недели в Харьковской области прогнозируют осадки, синоптики советуют жителям не забывать о зонте и быть особенно внимательными за рулем на мокрой дороге. В более прохладные дни, в частности в понедельник и четверг, стоит одеваться теплее.

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