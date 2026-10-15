Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 16 по 22 октября обещает переменную облачность и дожди большую часть недели: максимальная температура поднимется до +19°, а минимальная днем опустится до +15°.

предыдущий прогноз для Днепропетровщины тоже обещал дожди, и новая неделя с 16 по 22 октября эту тенденцию подтверждает — осадки ожидаются целых пять дней из семи.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Днепропетровской области в течение недели будет колебаться от +15° до +19°, а ночная — от +8° до +14°.

В пятницу, 16 октября, воздух днем прогреется до +16°, ночью похолодает до +11°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 17 октября, столбики термометров днем будут подниматься до +17°, а ночью опускаться до +13°. Облачность сохранится с прояснениями, возможные осадки также не исключены.

В воскресенье, 18 октября, температура удержится на отметке +18° днем и +14° ночью. Облачно с прояснениями, синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 19 октября, наступит самый теплый день недели: днем ожидается +19°, ночью — +13°. Небо будет малооблачным, однако осадки все же возможны.

Во вторник, 20 октября, дневная температура удержится на отметке +19°, а ночью похолодает до +10°. Облачность минимальная, осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 21 октября, воздух днем прогреется лишь до +16°, ночью — до +10°. Небо останется малооблачным, но возможные осадки возвращаются.

В четверг, 22 октября, неделя завершится самым прохладным днем: днем +15°, ночью — всего +8°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

Итак, самым теплым в Днепропетровской области будет понедельник и вторник, 19 и 20 октября, когда днем воздух прогреется до +19°. Самым прохладным — четверг, 22 октября, когда максимум составит лишь +15°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 4°, а осадки синоптики прогнозируют сразу пять дней — в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник и среду.

Из-за частых осадков жителям области стоит иметь при себе зонт и обувь с хорошим сцеплением, а водителям — быть особенно осторожными на дороге из-за сниженной видимости и скользкого покрытия. В дни с более низкой ночной температурой, в частности во вторник и четверг, стоит одеваться теплее, это особенно актуально для людей пожилого возраста.

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