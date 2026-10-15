Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 16 по 22 октября обещает преимущественно облачную погоду с осадками почти каждый день, а максимальная дневная температура поднимется до +17°.

синоптики уже предупреждали о непогоде в начале октября, и новая прогнозная карта подтверждает, что осадки в Одесской области будут держаться почти всю следующую неделю — из семи дней дожди возможны в шести.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Одесской области с 16 по 22 октября будет колебаться от +13° до +17°.

В пятницу, 16 октября, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями, днем воздух прогреется до +14°, а ночью охладится до +9°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 17 октября, небо затянут облака, днем столбики термометров покажут +13°, ночью — +11°. В этот день также возможны осадки.

В воскресенье, 18 октября, облачность с прояснениями сохранится, днем воздух прогреется до +15°, ночью — до +10°. Синоптики не исключают осадков.

В понедельник, 19 октября, погода останется облачной с прояснениями, днем ожидается +16°, ночью — +14°. Возможны осадки.

Во вторник, 20 октября, облачность уменьшится до малооблачной, и именно этот день станет самым теплым за неделю — днем до +17°, ночью до +15°. Синоптики прогнозируют осадки.

В среду, 21 октября, облачно с прояснениями, днем +16°, ночью +14°. Это единственный день недели без осадков.

В четверг, 22 октября, погода снова станет облачной, днем воздух охладится до +13°, а ночью температура удержится на той же отметке — +13°. Возможны осадки.

Самым теплым днем недели станет вторник, 20 октября, когда днем ожидается +17°, а самым прохладным будет в субботу и четверг — по +13°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, вторник и четверг — и лишь среда, 21 октября, обещает быть сухой.

Из-за частых осадков жителям Одесской области стоит всегда иметь при себе зонт и обувь с хорошим сцеплением, а водителям — быть особенно осторожными на мокрой дороге и увеличивать дистанцию между автомобилями. Поскольку ночью температура опускается до +9-+11°, утром стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

Ранее Politeka сообщала, что одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 14 по 20 октября.

Также Politeka сообщала, что синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Одесской области с 13 по 19 октября.

Как сообщала Politeka, одесскую область накроют осенние дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 12 по 18 октября.