Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 12 по 18 жовтня показує, що тиждень почнеться теплом до +20°, а далі температура опуститься до +16° і втримається на цій позначці до кінця тижня, при цьому синоптики прогнозують опади тричі.

прогноз погоди на попередньому тижні вже попереджав мешканців регіону про затяжні дощі, і новий тиждень з 12 по 18 жовтня теж не обійдеться без вологи. Тепла понеділкова погода поступово зміниться прохолоднішою, а опади повертатимуться до області тричі протягом тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області протягом тижня коливатимуться в межах від +16° до +20°, а вночі повітря остигатиме до +9°...+18°.

У понеділок, 12 жовтня, в регіоні очікується найтепліший день тижня: вдень повітря прогріється до +20°, вночі температура тримається на позначці +18°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 13 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +16° вдень та +14° вночі. Хмарно з проясненнями, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 14 жовтня, температура вдень підніметься до +17°, а вночі опуститься до +13°. Хмарність залишиться з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 15 жовтня, повітря вдень прогріється до +16°, вночі — до +12°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 16 жовтня, вдень температура утримається на позначці +16°, а вночі очікується найхолодніша ніч тижня — повітря охолоне до +9°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У суботу, 17 жовтня, вдень збережеться +16°, вночі — +12°. Хмарно з проясненнями, і цього дня синоптики знову прогнозують можливі опади.

У неділю, 18 жовтня, тиждень завершиться так само на позначці +16° вдень та +12° вночі. Хмарно з проясненнями, опади також можливі.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 12 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолоднішою буде ніч на п'ятницю, 16 жовтня, коли повітря охолоне до +9°. Перепад денних температур за тиждень складе 4°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, суботу та неділю.

Через можливі опади у вівторок, суботу та неділю варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі — мокре дорожнє покриття погіршує гальмівний шлях. У прохолодні ночі, особливо напередодні п'ятниці, людям похилого віку краще одягатися тепліше, адже нічна температура опуститься до +9°.

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