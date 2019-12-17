61-летнюю поп-королеву, Мадонну, засняли с 26-летним парнем на балконе

Фото, сделанные папарацци, мигом разлетелись по сети, пишет Рoliteka.net. На кадрах знаменитость в простом черном наряде стоит рядом с танцором Ахламаликом Уильямсом. Парень обнимал Мадонну за талию, при этом звезда выглядела довольной, она улыбалась и заглядывала спутнику в глаза.

По информации зарубежных СМИ, отношения между Мадонной и Ахламаликом длятся уже несколько месяцев. Сейчас оба вместе отдыхают в Майами.

В момент съемки пара находилась в отеле. На фото также можно заметить дочь Мадонны, Лурдес, которая моложе бойфренда мамы всего лишь на три года.

Снимки были обнародованы в одной из русскоязычных групп и получили неоднозначную реакцию от пользователей сети.

"мне кажется или бойфренд дочки старше бойфренда мамы? 😂", "А что с его волосами то 😁", "Уже на возраст внуков перешла. Видимо зудит у нее так сильно, не унять, что только молодой мулат справится", "Уже бабуся и все туда же..🤣", " А ему есть 18?", "Афрокитаец?", "Бабловь🤘", "Ага, любовь к деньгам...😬😬😬", "Что делают деньги !?🤦‍♀️", "А кто бойфренд, первый или второй?", "По моему там любовь у их бойфрендов 🤣", "Ой мне кажется она без косметики милее", - написали подписчики.

Напомним, Мадонна показала, на что она способна ради семьи.

На своей страничке в соцсети Instagram звезда показала, как проводит время дома после отмены концертов в День благодарения.

"Благодарю за мою семью, друзей и дар музыки, которая всегда объединяет людей! Также за мой диван!"– написала она.

В ролике Мадонна запечатлена лежащей на диване с одной из своих приемных дочерей – двойняшек, в то время как на пианино играет ее старшая приемная дочь Мерси-Джеймс. Также рядом с Мадонной находятся фотографы Луиджи Марено и Янго Хенци.

Ранее мы писали, что дочь Мадонны обнажилась для арт-перформанса.

Так, на кадрах дочь поп-звезды с длиннющими волосами и в ярком наряде поразила страстным поцелуем с девушкой.

Напомним, Мадонна ошеломила новым видео.

Как сообщала Politeka, Мадонна женила на себе молодого латиноса.

Также Politeka писала, что дочь Мадонны разделась и устроила шоу для взрослых прямо на публике: кадры облетели сеть