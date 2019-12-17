Известная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли побывала на встрече с детьми

Знаменитость пообщалась с ребятами в рамках глобальной программы, посвященной миру, пишет Рoliteka.net.

Снимки со встречи, состоявшейся 15 декабря, обнародовали в Инстаграм.

Для своего выхода звезда выбрала белую свободную рубашку и черные брюки. Артистка завязала края верхней части одежды, тем самым подчеркнув идеальную талию, и показав совершенное тело.

На одном из кадров заметно, как Джоли что-то объясняет детям, присев на край стола. При этом в руках у артистки была кружка.

Посты с фото артистки собрали более 1000 лайков и много комментариев. Иностранные пользователи написали артистке стихи, а также другие комплименты.

Напомним, бывшая жена Брэда Питта, Анджелина Джоли, так и не завела страничку в Инстаграм, однако это не мешает ее поклонникам и коллегам выкладывать фото с ней на просторы интернета.

Недавно актриса Сальма Хайек сделала селфи с Анджелиной Джоли и поделилась им в своем Инстаграм.

На снимке две красотки смотрят в камеру и улыбаются.

"Черт возьми, мне так повезло... Я думала, что просто собираюсь работать с великими актерами, играющими инопланетян; но я к тому же еще и подружилась с удивительными людьми", - написала Сальма.

Ранее мы писали, что три года в семье звезды работала глухая Антонетта Аббамонте, которая обучала двоих ее детей (из шести) языку жестов.

По словам женщины, Джоли вела с ней очень высокомерно и смотрела на нее сверху вниз, расценивая как «человека второго класса».

Недавно Аббамонте сообщила, что Анджелина Джоли взяла ее идею о создании глухого супергероя.

Сейчас учительнице хочется, чтобы мир узнал - нельзя так относиться к глухим людям.

Напомним также, что Анджелина Джоли в течение 20 лет находится в центре внимания, а мир не перестает восхищаться ее красотой. Секреты привлекательности звезды такие: уход за кожей с раннего возраста и минимум макияжа.

Также знаменитость тщательно подбирает средства для снятия макияжа для того, чтобы не навредить коже.

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".

Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".

Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.