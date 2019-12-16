Популярная в прошлом солистка группы ВИА Гра Татьяна Котова похвасталась аппетитными формами в автомобиле

Девушка продолжает активно публиковать жаркие снимки в Инстаграм. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Татьяна в этот раз расположилась в автомобиле. Котова показала свои персики, которые виднелись благодаря экстремальному вырезу в свитере. Исполнительница дополнила образ стильными очками.

"Если твоё сердце не поёт и не танцует, ты не живёшь по-настоящему. Ты просто существуешь... выполняешь определённые обязанности, исполняешь определённые ритуалы, создаёшь видимость жизни.", - написала певица.

"Да разденься ты уже!!!!", "А если нравится носик, это уже извращение ?", "Какая сочная", "Милая Танюша. Желаю вам прекрасной недельки и праздничного настроения", "Очаровательная", - написали фанаты под фото.

Сообщалось, что бывшая солистка скандальной группы ВИА Гра Татьяна Котова решила выступить на сцене в чрезвычайно откровенном наряде.

Так, девушка дала выступление в одном пиджаке и шляпе. Во время исполнения экс-ВИА Гра эффектно танцевала, открывая наиболее пикантные места, и даже не стеснялась это делать.

«Классно. Мои песни и движения один в один», - говорится в подписи.

Уточним, что поклонники Котовой не смогли отреагировать на наряд кумира, поскольку кадры были опубликованы в Stories.

Сообщалось, что красотка из ВИА Гры без одежды показала свои самые сочные места.

Новый опубликованный российской артисткой Татьяной Котовой снимок из разряда «на грани фола». Она в полумраке держит в руках розу, ее волосы распущены, приняла знаменитость весьма провоцирующую позу и при всем при этом - облачена артистка в светлое кружевное белье. Часть комплекта, похоже, что расстегнута.

Девушка будто сошла со страниц глянца с пометкой «для взрослых».

Напомним, сногсшибательная экс-ВИА Гра погладила себя на камеру в экстремальном мини

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