Известная украинская певица Александра Зарицкая, участница популярной группы KAZKA, показала тизер к новой песни "Палала"

Артистка в новом видео решилась на смелый пикантный образ. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На кадрах Александра певица практически без одежды и мокрая. В этот момент актер засунул пальцы в рот ей и достал красную нить. После этого ее вставили в иголку и показали на руке красивый узор с нити.

Фанаты двояко отнеслись к такой клубничке в клипе:

"Фу, зачем же пальцы в рот", "Ух", "Гадость", "Пальцы в рот, фу", "Для меня слишком вульгарно", "Неожиданно, но думаю, нужно увидеть полную версию клипа и тогда уже составлять впечатление", "Гадость", "Ого, неожиданно, но очень эротично", "Пальцы в рот, что-то противненько слегка", "Ой, как горячо".

Ранее мы сообщали, что солистка KAZKA ошарашила украинцев пикантным образом.

На фото Зарицкая в черном длинном платье в пол. Саша довольная смотрит в телефон и делает снимок для Инстаграма. Она также добавила эффект снега на кадр.

Фанаты не смогли оценить образ, так как фото было опубликовано в сторис.

Сообщалось, что мокрая солистка KAZKA в откровенном образе показала себя крупным планом.

На нем она изображена крупным планом предстала перед фанатами. Освещение придало Александре особого шарма. При этом у Александры на снимке мокрые волосы.

Фанаты активно начали обсуждать фотографию:

"Лучше песни выпускать и держать фанатов в курсе творчества", "Ну Саш, почему так годно? Ты как всегда - шикарна", "Такая Лапуля", "Ты тут похожа на Майли Сайрус", "Тут даже немного похожа на Джамалу", "На вас так красиво смотрятся мокрые волосы".

Напомним, солистка KAZKA взбудоражила новым жарким образом в пикантной позе

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