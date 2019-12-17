Артистка "Картала 95" Елена Кравец сфотографировалась с участником команды "Лиги Смеха" «Ветераны Космических Войск» Владом Кураном

Соответсвующее фото юморист опубликовал в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Елена Кравец предстала в золотистом и обтягивающем, платье. У звезды пышная укладка, она улыбается и выглядит очень свежо.

"Вот она - красивая, прекрасная, добрая, харизматичная, бесконечно душевная девушка ❤️❤️❤️Я ее обожаю и очень сильно уважаю🚀🚀🚀", - написал Влад на странице в соцсети.

Почти за сутки пост артиста собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"О май гаад❤️❤️", "Всё время вспоминаю их сценку в постели😂 Оляяяааа....🔥", "😍 космические", "✋Приветик тебе", "Леночка ты моя, Юрьевна ты моя..😂👍👏 😍 успехов вам и дальнейших побед!!!", "Ее любят и уважают многие....и вас,Влад,тоже начинают любить и уважать не меньше ваши поклонники👏", "Куран, женись на мне... )))", "Только у меня так? Когда читаю текст под фото, а в голове голос Курана? 😂", "Куран мощно, мощно 💪🔥", "А я помню сцену "для некоторых учительница это первая любовь" 😅😂❤️", "Не уничтожай её она Лена Юрьевна", "Дай Бог Вам крепкого здоровья..", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Елена Кравец заговорила за пару недель до Нового года о волшебстве и подарках:

«И хотя я уже взрослая девочка, каждый год как в детстве жду этот светлый праздник, но теперь вместе со своими детьми. День Святого Николая ... В своих мечтах я вижу это так: рано утром под подушкой находишь подарок- обязательно что-то сладенькое, а рядом - маленькая коробочка. Не спеша открываешь ее: "Тебе подобает моя любовь" и ток любви касается твоих пальцев, а дальше ...», - отметила артистка.

Ранее мы писали, что дочка артистки "Квартал 95" и "Женского квартала" Елены Кравец, поделилась снимками с горячих посиделок с друзьями.

Девушка выложила несколько фото в своем микроблоге в Инстаграм. "Люблю пленку и друзей своих люблю", - подписала она снимки.

Напомним, Кравец из Квартал 95 показала в глубоком декольте свои драгоценности: «Взрослая девочка»

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что дочь Кравец из "Квартал 95" показала, как развлекается с подружками: спустила рубашку и...