В интернет-сети подняли на смех скандального российского исполнителя Николая Баскова, который похвастался «музеем» вместо дома

Как сообщает Politeka, снимок был опубликован в Instagram.

«Я обожаю живые цветы, они всегда доставляю эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер ,создают уют и наполняют весенним ароматом дом», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно буквально царские хоромы, на фоне которых красуются цветы. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.

«Дорохо бохато», «Царские полаты барин однако», «что это за музей», «Это в каком - то дворце!», «О боже, какую вы себе красоту напел», «Царские хоромы», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российский артист Николай Басков удивил новым необычным образом, на этот раз певца потянуло на восточные мотивы. Пользователи сети делятся в Инстаграм фото и видео с Басковым, примерившим на себя образ известного персонажа восточных сказок - Джинна. Артист готовится к выступлению в новогоднем мюзикле "1001 ночь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Для этой роли Баскова практически всего разукрасили в ярко-синий цвет - артиста с трудом можно узнать. На нем блестящий костюм с "золотыми" массивными украшениями и такого же цвета орнаментом.

"Я исполню любые твои желания, тебе надо только потереть мою лампу, и вся твоя жизнь превратится в сказку", - говорит на видео Басков с забавной мимикой, полностью влившись в роль.

Напомним, Басков выпустил своего "тигренка" из штанов прямо на сцене

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