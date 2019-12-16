Известная украинская певица Наталья Могилевская показала короткое видео со своего выступления

Артистка села на ступеньки и исполнила песню "Я покохала". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На кадрах Могилевская в шикарном вечернем платье с внушительным разрезом. Наталья села так на ступеньки, что можно было оценить идеальные ноги певицы.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Вы - замечательная ! Выросла на ваших песнях ! Так приятно видеть что вы - красивая, молодая женщина, которая даст фору всем !", "Главное не менять платья, если уже купила, нужно относить по полной программе!".

Ранее мы сообщали, что цветущая Могилевская удивила личными кадрами

Наталья Могилевская показалась в весьма оригинальной и воодушевленной обстановке.

Так на новых опубликованных кадрах певица в стильном наряде разместилась с букетом цветом, да в позе "лотоса" в оригинальной приемной или кабинете - словом, интерьерном помещении. Артистка широко улыбается и всем своим видом демонстрирует, что и чувствует себя прекрасно:

"...Пробежка, тренировка, SPA на берегу. Я в Раю! ... и самый вкусный облепиховый чай с клубникой на Планете :)))", - подписала знаменитость подборку фото с отдыха.

Подписчики все чаще пишут Наталье о ее цветущем виде и всегда отмечают ее многочисленные таланты.

Сообщалось, что Могилевская откровенно рассказала об отношениях.

О своем подходе к выбору мужчин она рассказала в интервью телеканалу "Украина".

"Просто до последних нескольких лет думала, что я слишком сильная и у меня не будет идеального мужчины, потому что это будет постоянный конфликт, ведь сильным мужчинам нравятся другие женщины, и я вообще не рассматривала их. Мне казалось, что это не мое, а в последнее время именно такие мужчины окружают меня, и это совершенно другое состояние. Почему? Потому что я сильная и только такой мужчина может быть со мной – только сильнее!", – рассказала Наталья Могилевская.

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