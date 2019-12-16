Известная украинская певица Вера Брежнева, бывшая участница группы ВИА Гра, показала часть своего выступления

Певица на фото исполняет свою песню. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На очередной концерт Вера решила надеть короткий топ, который легко можно спутать с нижним бельем, а также белые штаны. Образ Брежнева дополнила босоножками на высоком каблуке. Благодаря экстремальному топу можно легко оценить пышные формы Веры.

Фанаты не смогли оставить комментарии под видео, так как оно опубликовано было в сторис.

Напомним, Брежнева призналась, кому показывает свои фото без одежды.

В новом интервью артистка призналась, что любит слать своему супругу откровенные фото, когда они длительное время находятся в разлуке. Таким образом она подогревает интерес друг другу.

«Вчера мой муж получил мое фото из ванной», — сказала певица.

А еще Вера Брежнева отметила, что любимым времяпровождением у них с Костей является просмотр футбольных матчей.

«Мы с Костей садимся, и нас не оторвать! Мы вдвоем смотрим. Учитывая, что мы оба не фанаты. Это как традиция, такое классное семейное времяпрепровождение. Мы детей приглашаем. Мы кайфуем», — призналась Брежнева.

Сообщалось, что раздетая Брежнева завела откровенными кадрами прямо в гримерке.

Вера Брежнева показала личный снимок в сети.

Так артистка опубликовала в сториз несколько откровенных кадров. Сэлфи у зеркала получилось интересным – певица сидит за столом в гримерке, обнажены ее плечи, она, будто бы, прикрыла грудь, возможно, темным полотенцем.

Поклонники предположили, что она на фото голая и только частично «скрыла» свои прелести перед публикой в сети.

Напомним, Брежнева показала, как выросла ее младшая дочь, невероятные фото

А еще Politeka писала, что Брежнева расставила ноги на глазах у всех и убила наповал

Также Politeka сообщала, что Брежнева показала, чем занимается вечером в постели



