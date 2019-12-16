Подопечная украинского продюсера Потапа Мишель Андраде показала, как отжигает с двумя мужчинами

Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в Instagram.

Так, Андраде сначала танцует с мужчинами под песню «Макарена» в белой кофте и синих штанах. Однако потом одежда превращается в откровенный черный наряд без штанов. При этом девушка эффектно исполняет танец под трек. В какой-то момент один из мужчин начинает шлепать ее по пикантному месту.

Уточним, что поскольку кадры певица разместила в Stories, украинцы не могли прокомментировать инцидент и выходку кумира.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица и подопечная Потапа Мишель Андраде появилась на обложке известного украинского мужского журнала. Фото опубликовала подруга исполнительницы и дочь Потапа Наташа Горовая.

На фото Мишель в коротких шортах и рубашке завязанной на животе. Одно плечо Андраде оголила, опершись рукой об машину. Образ дополнила певица туфлями на высоком каблуке.

Фото было размещено в сторис. Фанаты не смогли оставить свои комментарии, так как там нет такой возможности.

До этого Андраде без стыда показала аппетитные формы в откровенном наряде.

Так, девушка позирует в одном боди и курточке вместе со своей подругой в гримерке. При этом обе девушки выглядят счастливыми.

Однако украинцы не смогли прокомментировать наряд девушки или высказать свое мнение о наряде кумира. Певица разместила снимок в Stories.

До этого мы писали, что родопечная Потапа засветила формы в прозрачном платье.

«Я люблю этих девушек», - говорится в подписи.

Напомним, дочь Потапа устроила пикантную фотосессию в одном белье

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