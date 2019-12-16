Светлану Лободу заподозрили в родстве с Аллой Пугачевой

Неожиданной теорией поделилось российское издание VladTime. В материале утверждается, что украинская певица может быть внебрачной дочерью Примадонны. Журналисты приводят целый ряд доказательств этого предположения.

Так, отмечается, что в год рождения Лободы (1982) Пугачева приезжала в Киев в рамках тура по Украине. Предполагается, что отцом украинской артистки мог быть руководитель ВИА «РИТМ» Александр Авилов, который гастролировал с Пугачевой и которому приписывают роман с ней. При этом в том же году, когда родилась Лобода, он был осужден.

Журналисты обращают внимание на то, что на беременность Пугачевой могло указывать то, что в 1982 году она набрала вес.

У журналистов также есть теория о том, почему Пугачева оставила рождение дочери в тайне. Они отмечают, что тогда певица была не замужем, поэтому рождение ребенка могло стать для нее позором по тем временам. По их мнению, Примадонна отказалась от Лободы, оставив ее в роддоме.

Еще одним доказательством своей теории авторы материала называют сильное внешнее сходство певиц: якобы у них один нос, вырез глаз, форма лица и даже похожий голос.

Ранее мы писали о том, что о романе украинской певицы Светланы Лободы и солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна давно ходят слухи, но артисты никак не комментируют данную информацию.

Сейчас на просторах интернета появилась новая неофициальная информация о свадьбе двух артистов. Появлению таких слухов послужил совместный клип группы и певицы на песню "Frau & Mann".

Кроме того, пользователи сети обговорили одно из видео, в котором Пугачева делает Лободе благословляющий жест. Возможно, примадонна благословила певицу для вступления в брак с Линдеманном.

Также пользователи сети заметили на безымянном пальце певицы кольцо, похожее на обручальное.

Напомним, скандал разгорелся в семье Пугачевой: Орбакайте не выдержала.

Как сообщала Politeka, Лукашенко "озолотил" Пугачеву после концерта: Лободе такое и не снилось.

Также Politeka писала, что переполох начался в доме Пугачевой, дети довели Примадонну до слез.