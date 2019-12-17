"А чего так скромно!?"

38-летняя российская ведущая Ксения Собчак навлекла на себя гнев религиозников. А все из-за одного фото

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Собчак поделилась снимком, на котором она предстала в серьгах-иконах с изображением Иисуса Христа. Фото устроило настоящий взрыв в сети. Ситуацию прокомментировал представитель православной церкви, глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

По его словам, за такое богохульство светская львица "плохо кончит".

"Все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею Ксению Анатольевну", – процитировал Смирнова телеграмм-канал "Подъем".

Отметим, не только церковников возмутил образ "боярыни" - пользователи сети также подняли настоящий "хайп" по этому поводу.

"А чего так скромно ????!!!!🤣"

"сколько передач будет снято про эти серьги)"

"Это нужно носить с молитвой на устах!"

"А во лбу...звезда горит🔥"

"Православненько, Ксения👏 Что дальше? Пятеро детей, воскресная школа, пасхальные посты?"

"Батюшки,какая краля😀👍🔥"

"Скромно😅"

"Уже совсем чмокнулась!"

"не пойму, креститься надо или нет?😂"

"Боженька накажет за такие сережки"

"Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша"

"Поэтому империя развалилась ..."

Ранее мы сообщали, муж Собчак, режиссер Константин Богомолов, опубликовал пикантное видео с отдыха на Мальдивах. Ролик заснят во время прогулки на яхте.

Ксения предстала в длинном белом платье, которое надела на абсолютно голое тело, что не могло не вызвать фурор в сети.

Комментирующие высоко оценили формы ведущей: "Хороша...", "Счастливая такая", "Счастливую женщину сразу видно если не по глазам,то по улыбке,даже по жестам..", "Ну очень шикарное видео, вау Ксения красотка".

Также мы писали, Собчак с Богомоловым расписались несколько месяцев назад, а уже, как оказалось, не живут вместе. Этот момент в эфире одного из российских каналов прояснила мать Собчак Людмила Нарусова. По ее словам, Богомолов никак не вписывается в ритм жизни Ксении.

Тем более, что Собчак сейчас занята обустройством еще одного загородного дома, который находится в их совместной собственности. При этом живет она пока в другом доме с матерью и сыном Платоном.