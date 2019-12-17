Российский шоумен Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, обиделся на негативный комментарий под фото, который ему оставил один из фолловеров в соцсети. Галкин, видите ли, "принц", а кто-то посмел дизлайкнуть

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм комик поделился снимком, на котором предстал в костюме и белой рубашке на фоне роскошного интерьера, под стать дворцам. Кадр так и пышет богатством и успехом.

"Вчера вернулся домой, весь такой при параде, сфотался, но поздновато было выставлять, а вот сегодня запилил. А то скажете, что я только в трениках фотаюсь, а вот поди ж ты - прынц 🤴🏻#самнасебяненарадуюсь", - подписал фото Галкин.

Самодовольство артиста не всем пришлось по духу. Один из фолловеров написал в комментариях слово "дизлайк", за что тут же получил "ответку" от Галкина в виде нецензурного оскорбления "су*а".

В целом комментирующие с сарказмом отнеслись к "прынцу". А некоторые и вовсе открыто признались, что сначала залюбовались шикарной дверью, на фоне которой снялся Максим, а не им самим.

"Белый конь за дверью? 🤔" - "Бьёт копытом в дверь - на фотке не слышно"

"Я тоже на дверь долго смотрела....😍"

"Сначала вы мне просто не нравились, потом раздражали, после смеялась, а сейчас прямо нравится начали🤔. Такое ощущение, что все продумано🤣 у вас"

"👍😍извините, Максим, но в первую очередь заметила дверь👌шедевральна ☺️🌹"

"Какой-то уставший принц. Но хорош."

"А где же вы принцессу потеряли?😏😊 @maxgalkinru 💕 @alla_orfey"

"Да... Подстать дверям за спиной... 😂"

"Исхудал совсем Максим, и перекусить наверное некогда)"

Ранее мы сообщали, Галкин удивил фото с голым торсом. Так, шоумен занимался декором двора собственного особняка, перетаскивая огромные шахматные фигуры, и поделился фото процесса в своем Инстаграм. Все бы ничего, но Максим предстал в одних лиш синих трениках и кроссовках, так что взору поклонников открылось его подкачанное тело.

Кадр собрал множество комментариев:

"А почему в штанах?😏 Нужно было и их снять.😆"

"Волосики на груди выпали?😫😩 😂💪😁✌"

"Макс, расслабь животик"

"Прям аполон! Вот это Я понимаю шахматы нашего размера)))"

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Галкин похвастался голым торсом, Пугачевой повезло: "Аполлон"