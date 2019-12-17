36-летний российский артист Сергей Лазарев прокомментировал многочисленные слухи и предположения, кто мать его 5-летнего сына Никиты и годовалой дочери Ани

По словам Лазарева, "это только его дети", которых выносила и родила суррогатная мать, пишет "Стархит". Певец добавил, что суррогатные матери - делают доброе дело.

«Суррогатная мать не является биологической матерью моих детей... Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. В общем, Аня и Никита — только мои дети», - заявил артист.

Совершенно резонно, что у публики появляются вопросы и замечания по поводу того, что малышам нужна мама. Сергей на это смотрит неординарно: по его мнению, он сам в состоянии справиться с ролью обоих родителей и его дети не будут никогда ни в чем нуждаться, в том числе любви и ласке.

«Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос», - подчеркнул Лазарев.

Ранее мы сообщали, поклонники певца приписывали ему роман с его давней подругой Анной Белодедовой, мол, и матерью детьми является она. В сети ходили слухи, что пара живет вместе, воспитывая малышей.

Также мы писали, недавно Лазарев, как счастливый отец, поделился в программе "Вечерний Ургант" моментами из жизни Никиты и Ани. По словам Лазарева, несмышленная девочка может ударить братика, а он поучает сына тому, что надо терпеть, ведь Аня еще слишком маленькая, чтобы понять, что так делать нельзя.

«Подожди, Никитушка, она пока не может ничего объяснить, не понимает ничего, поэтому терпи», - рассказал Лазарев.

Кроме того, в сети обсуждают вероятный роман Лазарева с певицей Ани Лорак. Многочисленные кадры, на которых артисты мило обнимаются, ставят их поклонников в тупик. Несмотря на отрицания романтической связи, очевидно же, что нет дыма без огня.

Тем не менее в одном из недавних интервью певец признался, что к свадьбе пока не готовится: ни с одной из "избранниц", которых ему пророчили. Видимо, артист решил задвинуть в дальний ящик отношения с женщинами и заняться работой и детьми.