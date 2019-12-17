36-летний российский артист Сергей Лазарев прокомментировал многочисленные слухи и предположения, кто мать его 5-летнего сына Никиты и годовалой дочери Ани
По словам Лазарева, "это только его дети", которых выносила и родила суррогатная мать, пишет "Стархит". Певец добавил, что суррогатные матери - делают доброе дело.
«Суррогатная мать не является биологической матерью моих детей... Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. В общем, Аня и Никита — только мои дети», - заявил артист.
Совершенно резонно, что у публики появляются вопросы и замечания по поводу того, что малышам нужна мама. Сергей на это смотрит неординарно: по его мнению, он сам в состоянии справиться с ролью обоих родителей и его дети не будут никогда ни в чем нуждаться, в том числе любви и ласке.
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Как сообщала Politeka, Лазарев проговорился о личной жизни, такого никто не ожидал: «Бьет его, а он терпит»
Также Politeka писала, что Лорак похвасталась подарком от Лазарева.