Украинская певица Гайтана, оголив бедра продемонстрировала фигуру в прыжке
Горячее фото звезда опублиуовала на своей странице в Instagram, об этом сообщает Politeka.net.
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На певице надета длинная футболка, которая слегка прикрывает аппетитные ягодицы.
Гайтана так подписала фото: "Сходи с ума! Прыгай! Радуйся! Танцуй! Оставайся собой! Жизнь в твоих руках".
Фанаты начали активно комментировать публикацию: "
Шаленіють очі від цієї молодиці😍🔥", " 😍👏😮👏👏😮🙌😂😢😢🔥😍😍👏😍😍Потрясно!!!!!!!!!!!", " Справжня , щира , крута !!!😘".
Кстати, несмотря на экзотическую внешность Гайтана родилась в Киеве. Хотя и прожила до пяти лет в Республике Конго.
Напомним, в последнее время Гайтана стала все чаще публиковать откровенные снимки в сети.
Так, недавно артистка красовалась в эффектном наряде и с модной укладкой. На Гайтане похоже, что блестящий комбинезон, ее волосы пышно уложены - на голове артистки виднеется множество игривых кучеряшек.
Поза, которую певица приняла, дабы "запечатлисться" на память - весьма откровенна. Артистка наклонилась вперед при глубоком декольте своего наряда и таким образом засветила, что называется, лишнее.
Ранее мы писали, что известная украинская певица опубликовала жаркое фото возле камина.
На снимке артистка сидит на полу и выставила ноги немного вперед. Гайтана выбрала пышную прическу. Певица надела каблуки и платье с глубоким декольте. Белья на исполнительнице не оказалось.
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