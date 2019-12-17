Украинская певица Гайтана, оголив бедра продемонстрировала фигуру в прыжке

Горячее фото звезда опублиуовала на своей странице в Instagram, об этом сообщает Politeka.net.

На певице надета длинная футболка, которая слегка прикрывает аппетитные ягодицы.

Гайтана так подписала фото: "Сходи с ума! Прыгай! Радуйся! Танцуй! Оставайся собой! Жизнь в твоих руках".

Фанаты начали активно комментировать публикацию: "

Шаленіють очі від цієї молодиці😍🔥", " 😍👏😮👏👏😮🙌😂😢😢🔥😍😍👏😍😍Потрясно!!!!!!!!!!!", " Справжня , щира , крута !!!😘".

Кстати, несмотря на экзотическую внешность Гайтана родилась в Киеве. Хотя и прожила до пяти лет в Республике Конго.

Напомним, в последнее время Гайтана стала все чаще публиковать откровенные снимки в сети.

Так, недавно артистка красовалась в эффектном наряде и с модной укладкой. На Гайтане похоже, что блестящий комбинезон, ее волосы пышно уложены - на голове артистки виднеется множество игривых кучеряшек.

Поза, которую певица приняла, дабы "запечатлисться" на память - весьма откровенна. Артистка наклонилась вперед при глубоком декольте своего наряда и таким образом засветила, что называется, лишнее.

Ранее мы писали, что известная украинская певица опубликовала жаркое фото возле камина.

На снимке артистка сидит на полу и выставила ноги немного вперед. Гайтана выбрала пышную прическу. Певица надела каблуки и платье с глубоким декольте. Белья на исполнительнице не оказалось.

Напомним, Гайтана показала, как ее дочь играет на фортепианно

Как сообщала Politeka, неугомонная Гайтана сверкнула объемными округлостями, личное фото: "прямо на диванчике"

Также Politeka писала, что Гайтана продемонстрировала свое достоинство в глубоком декольте: "Сочные персики"