Артистка засветила свою подтянутую фигуру и пышную грудь в частности

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенной фотосессии

Знойная красотка – теперь уже сольная певица MOLLY – некогда выступавшая в составе группы «Серебро», показала эффектный снимок в сети. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской знаменитости.

Девушка поразила публику в сети V-образным бра со «шторками» и пышной грудью в нем. Мега-яркий макияж на лице артистки образ дополнил, она оперлась о стену и с томным выражением лица смотрит в камеру:

«А вы скучаете по кому-то в данный момент?😘», - подписала исполнительница откровенный снимок.

Поклонники оценили новый кадр и отметили, в основном, что экс-солистка «Серебро» очень привлекательная женщина:

«Ты лучше всех 😍нет слов просто супер 👏👏»

«вкусненькая»

«Какой же ротик 👍»

«Вау, огонь»

Напомним, ранее участница группы Serebro Ольга Серябкина, покинувшая коллектив в конце 2018 года, порадовала поклонников новым откровенным фото.

Девушка эпатировала своими снимками. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram яркий и соблазнительный кадр. А после Оля решила опровергнуть несколько скандальных слухов и рассказать о себе. По этому поводу певица приняла участие в шоу «Нестрашный суд», где она дала откровенные ответы о своей жизни.

К примеру, Оля рассказала, что она очень ответственна с деньгами, не любит давать в долг и даже является трудоголиком, работая сутками напролет. Не забыла Оля рассказать и об интимной жизни:

«У меня не вызывают желания просто проходящие мимо люди. Я всегда должна быть убеждена, что он мне нравится. Я делала это в необдуманных, общественных местах, а потом думала: «Меня никто не увидел?», — говорит бывшая участница группы «Серебро».

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

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