Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенной фотосессии
Знойная красотка – теперь уже сольная певица MOLLY – некогда выступавшая в составе группы «Серебро», показала эффектный снимок в сети. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской знаменитости.
Девушка поразила публику в сети V-образным бра со «шторками» и пышной грудью в нем. Мега-яркий макияж на лице артистки образ дополнил, она оперлась о стену и с томным выражением лица смотрит в камеру:
«А вы скучаете по кому-то в данный момент?😘», - подписала исполнительница откровенный снимок.
Поклонники оценили новый кадр и отметили, в основном, что экс-солистка «Серебро» очень привлекательная женщина:
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«Ты лучше всех 😍нет слов просто супер 👏👏»
«вкусненькая»
«Какой же ротик 👍»
«Вау, огонь»
Напомним, ранее участница группы Serebro Ольга Серябкина, покинувшая коллектив в конце 2018 года, порадовала поклонников новым откровенным фото.
Девушка эпатировала своими снимками. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram яркий и соблазнительный кадр. А после Оля решила опровергнуть несколько скандальных слухов и рассказать о себе. По этому поводу певица приняла участие в шоу «Нестрашный суд», где она дала откровенные ответы о своей жизни.
К примеру, Оля рассказала, что она очень ответственна с деньгами, не любит давать в долг и даже является трудоголиком, работая сутками напролет. Не забыла Оля рассказать и об интимной жизни:
«У меня не вызывают желания просто проходящие мимо люди. Я всегда должна быть убеждена, что он мне нравится. Я делала это в необдуманных, общественных местах, а потом думала: «Меня никто не увидел?», — говорит бывшая участница группы «Серебро».
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.