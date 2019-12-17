Никитюк забыла про стыд и показала идеальные формы в белоснежном белье

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на новых видео и фото свой отдых после съемок в известном шоу, пишет Politeka.

Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.

В этот раз Никитюк забыла про стыд и показала идеальные формы в белоснежном белье. Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

«Шиканула.. пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно😆😆😆», – шутливо отмечает Никитюк под новым постом.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное:

«И вайфай небось есть?», «Лакшери жизнь она другая😂», «Шикарна 😍», «Лесічка,ти супер!Я тебе обожнюю!!🙌», «Хочу бути Вашим Шеф-кухарем 🤝💣🚀», «Ваше чувство юмора👌», «Патчи хорошие? А то корейские так себе😂», «А в остальных местах как будто не шикуете 😄», «Патчи для сужения глаз? )) 😻», «Ти шо, патчі їла??))), «Прикольная шутка: "патчи попробовала" ))) мужчины в недоумении🙂🙂🙂», «О у меня тоже такие, только чёрные 😘 Красотка, как всегда❤️».

Ранее звезда также решила показать целую серию видео из отдыха, на который недавно отправилась. Сама артистка отправилась на отдых в Китай, где активно путешествует и любуется достопримечательностями, однако это не мешает ей показывать яркие снимки в Инстаграм.

«Принцесса Китая Луся и Дегустация головы утки 😂 # china #food # багиняламината # лесялесичка», – шутливо комментирует серию ярких кадров в Инстаграм Никитюк.

Вот что написали пользователи по поводу увиденного:

«Очень смешно, обос*ать колени просто 😂😂😂», «Блин, Леся – кушаешь вкусняшки и не поправляешься. Пались – что за фокусы?) Магия?)) 😉», «Да уж.. Женщинам не привыкать мужские мозги выедать.. Определенный опыт заметен..😂😂😂😂👍😎», «Ну обычно когда варят голову отрубывают клюв.», «Дааа😂я аж прослезилась с твоего выражения лица на каждую деталь которую ты пробывала😁», «Целеустремленный качур! 🔥».

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

Также Politeka писала, что Никитюк поразила ярким видео с молоденьким жеребцом

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