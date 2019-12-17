Известная украинская певица MARUV похвасталась объемными формами в прозрачной одежде

Снимок был сделан на улице. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

MARUV в этот раз позировала в красной куртке и черной шляпе. Куртка была расстегнута, а под ней виднелась прозрачная черная одежда в сеточку. На фото можно оценить объемные формы певицы.

Фанаты оставили несколько комментариев под снимком:

"Красотка", "Моя звезда", "О господи", "Незаконная жена Иисуса", "Просто Богиня", "Огонь", "Лучшая", "Безумно красиво", "Анечка, ты такая красивая. Очень крутой образ", "Огнище".

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Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта.

В этот раз артистка показала себя в изящном полупрозрачном наряде черного цвета. Звезда посетила съемки телевизионного шоу, вызвав тем самым бурную реакцию в сети. Также до этого артистка ошеломила пикантными кадрами со своего последнего выступления. Особенности коротким видеороликов придают не только яркие танцы девушек на фоне неоновых огней, но еще и танец Анны в знаменитых серебрянных трусиках.

Сообщалось, что бесстыжая MARUV сверкнула прелестями в прозрачном наряде.

Популярная украинская исполнительница MARUV решила засветить пышные формы в прозрачном наряде.

Так, певица позирует в прозрачной кофте и черном боди, который эффектно подчеркивает ее формы. При этом дополнять образ певица решила золотой цепочкой.

Уточним, что снимок MARUV разместила в Stories, поэтому отреагировать на него украинцы не смогли.

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