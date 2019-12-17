Известная украинская певица MARUV похвасталась объемными формами в прозрачной одежде
Снимок был сделан на улице. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
MARUV в этот раз позировала в красной куртке и черной шляпе. Куртка была расстегнута, а под ней виднелась прозрачная черная одежда в сеточку. На фото можно оценить объемные формы певицы.
Главное за ночь: переворот с курсом валют, новый налог для украинцев и переговоры Путина с Макроном
Каменских устроила шоу для взрослых прямо на сцене, Данилко не смог сдержаться: "Это бомба"
Тодоренко в откровенном купальнике показала свое "сказочное Бали": от фото бросает в жар
Никитюк и Седокова померялись своими достоинствами без белья: "горячие штучки"
Фанаты оставили несколько комментариев под снимком:
"Красотка", "Моя звезда", "О господи", "Незаконная жена Иисуса", "Просто Богиня", "Огонь", "Лучшая", "Безумно красиво", "Анечка, ты такая красивая. Очень крутой образ", "Огнище".
Ранее мы сообщали, что MARUV сверкнула похудевшей фигурой в экстра-мини.
Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта.
В этот раз артистка показала себя в изящном полупрозрачном наряде черного цвета. Звезда посетила съемки телевизионного шоу, вызвав тем самым бурную реакцию в сети. Также до этого артистка ошеломила пикантными кадрами со своего последнего выступления. Особенности коротким видеороликов придают не только яркие танцы девушек на фоне неоновых огней, но еще и танец Анны в знаменитых серебрянных трусиках.
Сообщалось, что бесстыжая MARUV сверкнула прелестями в прозрачном наряде.
Популярная украинская исполнительница MARUV решила засветить пышные формы в прозрачном наряде.
Так, певица позирует в прозрачной кофте и черном боди, который эффектно подчеркивает ее формы. При этом дополнять образ певица решила золотой цепочкой.
Уточним, что снимок MARUV разместила в Stories, поэтому отреагировать на него украинцы не смогли.
Напомним, MARUV в прозрачном платье соблазнила даже девушек
А еще Politeka писала, что MARUV без стыда потрясла идеальными формами на камеру
Также Politeka сообщала, что MARUV улеглась на пол, сверкнув формами в дерзком образе