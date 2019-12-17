Брэд Питт пришел на вечеринку к Дженнифер Энистон

Голливудская актриса Дженнифер Энистон летом публично призналась, что до сих пор любит ексчоловіка Брэда Питта. И вот Дженнифер не упустила случая пригласить Брэда к себе на вечеринку, об этом сообщает Politeka.net.

Энистон собрала близких людей у себя дома на "tree trimming party". На таких мероприятиях люди выпивают, общаются, но самой главной фишкой является украшение рождественской елки.

Брэда Питта заметили возле дома Дженнифер .

Всего на вечеринке было около 50 гостей. Эту инсайдерскую информацию предоставил один из приглашенных.

Также ранее сообщалось, что мать актера Брэда Питта высказалась о бывшей жене сына Анджелине Джоли.

По словам 79-летней Этты Питт, экс-супруга Брэда ограничивает общение детей с ним.

Стоит отметить, что Этта Питт всегда была более благосклонной к первой жене Питта Дженнифер Энистон, с которой у нее сложились дружеские отношения. Джоли тем временем ревновала, боясь, что мать попробует вернуть Брэда к Дженнифер.

Когда Джоли и Питт развелись, то первая отомстила родителям бывшего супруга. Звезда ограничила возможность шестерых детей встречаться с ними.

Ранее мы писали, что Питт ответил на вопрос о детях и бывшей жене Анджелины Джоли в одном из интервью. Как отметил актер, он долгое время был безэмоциональным, но сейчас все встало на свои места. Питт признался - он не плакал около 20 лет, но сейчас он стал более чувствительным.

Брэд благодарен себе за совершенные ошибки, ведь они привели его к мудрости. Актер уверен, что нужно мириться с человеческими слабостями и смущением. А следующий шаг после ошибки определяет суть человека.

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