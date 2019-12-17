Подопечная известного украинского певца и продюсера Алексея Потапенко Мишель Андраде показала фото в дыму

Девушка закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото Мишель в одежде с открытыми плечами. Она мечтательно закрыла глаза, а вокруг все в дыму. Фото получилось очень загадочным.

Фанаты не смогли оценить снимок. Он был опубликован в сторис, где такая функция отключена.

Ранее мы сообщали, что подопечная украинского продюсера Потапа Мишель Андраде показала, как отжигает с двумя мужчинами.

Так, Андраде сначала танцует с мальчиками под песню «Макарена» в светлой кофте и синих штанах. Однако потом одежда превращается в откровенный черный наряд без штанов. При этом девушка эффектно исполняет танец под трек. В какой-то момент один из мужчин начинает шлепать ее по пикантному месту.

Уточним, что поскольку кадры певица разместила в Stories, украинцы не могли прокомментировать инцидент и выходку кумира.

Сообщалось, что популярная украинская артистка и подопечная продюсера Потапа Мишель Андраде засветила сочные формы в откровенном наряде.

Так, девушка позирует в одном боди и курточке вместе со своей подругой в гримерке. При этом обе девушки выглядят счастливыми.

Однако украинцы не смогли прокомментировать наряд девушки или высказать свое мнение о наряде кумира. Певица разместила снимок в Stories.

До этого мы писали, что Мишель Андраде в коротком топе похвасталась роскошной фигурой.

«Вы уже поняли, мой сегодняшний MOOD- Целуй. А ваш!?», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Андраде позирует в черно-белом наряде, держа в руках розу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Огонь», «Идеальная», «обожаю тебя», «Мишель – ты офигенная», «Мишелька – конфетка», «самая красивая», - написали в комментариях фанаты.

Напомним, Мишель Андраде похвасталась роскошными формами в черном белье

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