Известная украинская певица Настя Каменских показала выступление с "Х-Фактора", где она исполнила свой хит Elefante

Настя в этот раз для выступления выбрала очень откровенный черно белый комбинезон. Каменских танцевала и пела, а в это время судьи "Х-Фактора" наслаждались музыкой. Украинский певец Андрей Данилко хлопал, а Оля Полякова, украинская исполнительница, подтанцовывала и заводила зал. Не остался в стороне и Игорь Кондратюк, известный украинский телеведущий. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Была рада выступить на шоу "Х-Фактор" и подарить вам мой супер-хит Elefante. Спасибо вам огромное, что вы танцевали вместе со мной, наслаждались музыкой, зажигательными латиноамериканскими ритмами и любимой сопилкой.", - написала Каменских.

Мнение фанатов о песне разделилось:

"Все мои ученики поют и танцуют под этот хит! Качает!", "Набор слов, с кривляниями", "Боже.. полная дичь", "Класс!!! Очень круто! Необычно, ярко!", "Супер выступление)", "Хорошо что я вовремя выключила звук, чтобы не услышать ЭТО".

Ранее мы писали, что Каменских показала, чем занимается в гримерке.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а также результатами своего похудения.

На представленных фото в разделе Стори Каменских похвасталась фигурой в новом стиле. Звезда позировала в теплой верхней одежде бежевого цвета, а также с распущенными волосами. При этом на небольшой ролике звезда показала, как кривляется на камеру и выглядит при этом весьма соблазнительно.

Сообщалось, что Каменских показала, чем по утрам занимается в постели с Потапом.

Так, на одном из пикантных фото звезда также подогрела интерес к своей персоне излюбленным образом — опубликовала фото с домашнего отдыха с Потапом. Артистка позировала в коротеньком топе грязно-болотного оттенка и лосины в пастельном тоне. Сама звезда без макияжа, на ее животе лежит любимица семьи - милая собачка Ми-ми. А рядом лежит супруг - Алексей Потапенко, хотя и видно лишь часть его головы.

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