Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова решила похвастаться прелестями в «прозрачном» наряде

Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в Instagram.

Так, на опубликованных снимках Чехова позирует в одном «прозрачном» белье прямо посреди гардеробной. При этом она несколько раз подходит, чтобы можно было лучше рассмотреть ее сочные формы.

Уточним, что поклонники Чеховой не смогли высказаться о наряде кумира, поскольку их девушка опубликовала в Stories.

Ранее ведущая Анфиса Чехова покорила сеть атмосферными снимками на фоне заката в пустыне. В своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась несколькими фото, на которых предстала в невероятно сказочном наряде восточной принцессы. На Анфисе платье в пол бирюзового цвета с золотистой отделкой, которое выгодно подчеркнуло шикарный бюст. Дополнили образ распущенные длинные волосы и идеальный макияж. Глядя на знаменитость, будто реально переносишься в мир "1001 сказки". На некоторых кадрах ведущая сидит прямо на песке в пикантной позе, вытянув ножки. От таких снимков захватывает дух, особенно, на фоне алого заката.

"Если вы хотите сделать меня по-детски счастливой - отвезите меня в Пустыню!

Она оказалась для меня настоящим местом силы! Никогда-бы не подумала, что Пустыня меня впечатлит больше, чем океан и пляж🤦🏻‍♀️🙄 Наверное, с ней у меня связано что-то приятное из прошлых жизней🤔 А когда на мне наряд настоящей восточной принцессы, мне кажется будто я родилась совсем не в той стране🥺 А как вам мой пустынный образ? Оцените его по шкале от 1 до 10-ти", - подписала кадры Чехова.

Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд

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