Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая участница группы ВИА Гра, показала новое фото в смелой юбке

Артистка выбрала довольно интересную одежду. Можно предположить, что юбка с внушительным разрезом - это ковер. А вот грудь она прикрыла одеждой из наволочки, как можно предположить. Дополнила образ Надежда большими серьгами и каблуками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Образ вышел интересным и пикантным. Но фанаты не смогли его оценить. Фото было опубликовано в сторис, где функция комментариев и лайков отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Сочная Надя Мейхер показала свое достоинство в откровенном наряде.

Так, исполнительница позирует в откровенном красном наряде собственного производства, выставив напоказ аппетитные формы. При этом дополняет образ Мейхер элегантным колье и туфлями под цвет.

Однако украинцы не смогли высказать свое мнение о наряде Мейхер, поскольку снимки девушка выставила в Stories.

Ранее мы сообщали, что соблазнительная Мейхер не смогла удержать свою гордость в глубоком декольте.

Надежда в этот раз похвасталась зажигательным образом в откровенном платье. Глубокий разрез на ноге, а также еще глубже декольте, придали фото особой пикантности.

Сообщалось, что пппетитная Мейхер в пикантной позе засветила свою гордость в ванной.

Известная украинская певица Надежда Мейхер, которая является бывшей солисткой ВИА ГРА, в социальных сетях опубликовала новый снимок.

Фанаты не смогли оценить по достоинству снимок. Мейхер опубликовала фото в сторис, поэтому комментарии поклонники не смогли оставить. Лайки в сторис также отсутствуют, к сожалению любителей певицы.

Напомним, сочная Мейхер не удержала достоинство в очень глубоком декольте

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