Пышнотелая красотка Деми Роуз, которую часто называют «новой Кардашьян», показала новые пикантные фото

Как сообщает Politeka.net, знаменитая модель опубликовала серию горячих снимков на своей странице в Instagram.

Деми Роуз как всегда не стесняется показывать свое аппетитное тело.

На новых фото звезда в черном купальнике красуется в белой постели на фоне «марсианского» пейзажа.

«Жизни на Марсе», - лаконично подписала она снимки.

Отметим, фото сделано в шатре отельного комплекса в Иордании.

В комментариях подписчики Деми Роуз восхищаются формами модели.

«Ты очень красивая», «Этот загар», «Какая красотка», «Невороятно», «Так горячо», «Ты самая лучшая», "Сногшибательная", «невозможно выдержать», - пишут в сети.

Несмотря на неидеальные параметры для модельного бизнеса, Роуз приглашают сниматься известные журналы: «For Him Magazine» и «Nuts».

Деми обладательница пышных форм и тонкой талии, кроме того, девушка очень низенькая (ее рост всего 157 см ), но это совсем не помешало ей добиться грандиозных успехов в модельной карьере. Кроме того она очень популярна в сети Instagram. Количество ее подписчиков уже перевалило нза 11 миллионов.

Также сообщалось, что Деми Роуз показала очередное свое соблазнительное студийное фото. Так на новом снимке Деми Роуз красуется в одних трусах - верх белья знаменитость решила не надевать, при этом она лежит практически полностью раздетая, а ее тело обтягивает полупрозрачная сетка.

Пользователи взорвались сплошными комплиментами в адрес артистки - пишут, что она невероятно привлекательная дама и более того, мечта многих мужчин.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что новая Кардашьян выставила напоказ сочное тело в прозрачной сетке.