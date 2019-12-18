Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников личным снимком, который опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а также результатами своего похудения, пишет Рoliteka.net.

На представленных фото в разделе Стори Каменских похвасталась фигурой в новом стиле. Звезда позировала в легкой полупрозрачной одежде темногоо цвета, а также с распущенными волосами. При этом на небольшой ролике звезда показала, как кривляется на камеру и выглядит при этом весьма соблазнительно.

Ранее в новом эфире шоу Каменских превратилась в героиню Милы Йовович. Звезда выбрала для себя облегающее коротенькое платье черного цвета с отделкой из красно-коричневой сетки впереди, Изюминкой образа стала прическа певицы цвета блонд: каре с челкой.

После звезда предстала в тонком комбинезоне с той же прической, причем в разделе Стори она похвасталась необычным видео – на кадрах Каменских залезла на стол и задрала ноги перед лицом Данилко, таким образом звезда решила пробраться к своему судейскому креслу. Похоже, Настя мастерски умеет привлекать внимание к себе, ведь фанаты пришли в восторг от выходки певицы.

Отметим, ранее в разделе Сториз в Инстаграм артистка показала, как тренируется, позируя перед камерами без макияжа, а также продемонстрировала любимое упражнение для «Попы как у Ким». Также до этого, ранее в 6 утра уже были в Ботаническом саду в Киеве, где провели, по словам артистки, весьма интересную тренировку.

Напомним, ранее фанаты резко раскритиковали фигуру Каменских.

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