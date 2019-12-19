Гимнастка показала, какая у нее отличная растяжка

Украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками", Анна Ризатдинова, удивила пользователей сети интересной фотографией

Звезда предстала в спортивном, обтягивающем костюме и кроссовках, пишет Рoliteka.net. Анна сделала себе хвостик. Внимание подписчиков привлекло то, что Ризатдинова растянулась стоя в шпагате - девушка подняла ногу выше своей головы.

На этом фото прекрасно все - непревзойденная растяжка, идеальная фигура и пронзительный взгляд звезды.

"Всякий раз, когда вы чувствуете себя плохо, просто помните, что #cocacola продавала только 25 бутылок в первый год", - написала Анна.

За час пост гимнастки собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Тебе так удобно ездить в трамвае! Меньше места занимаешь😂", "Восторг и вдохновение ❤️", "Я тоже так хочу 😭😭😭😭", "О, спасибо, очень хорошая мотивация", "Ого", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Анна предстала в голубом платье, открывающем ее красивую спинку, поясок идеально подчеркнул ее тонкую талию.

Анна ярко улыбается и выглядит счастливой.

"Под Новый год мечты сбываются ✨!...", - написала Ризатдинова.

Лишь за 15 минут пост звезды получил более 1000 лайков и много комментариев.

Также на днях Анна в спортивной одежде выполнила сложный акробатический элемент. Она стала на руки, при этом задрала одну ногу вверх, а второй достала до пола.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Реабилитировалась с фото, а то перед этим разочаровала...", "Класс, а на руках умеешь ходить", "Хороша, ух", "Ты красотка", "Ну, классная".

Напомним также, что Анна опубликовала фото, на котором она сидит в машине за рулем. На ней только нижнее эротическое белье и блестящий пиджак. Фото было сделано для популярного мужского журнала.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Просто бомба", "Будет модный фотосет", "И у меня только Ух ты..... вырвалось. Красиво.", "Красотка,обалденная девушка!".

Ранее сообщалось, что член жюри Влад Яма сообщил - победы в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" была достойна именно Анна Ризатдинова.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" раздвинула ноги в пикантной позе: "Даже Волочкова позавидует"

А еще Politeka писала, что любимица Ямы засветила свою гордость в пикантной позе: "Подожгла всех"

Также Politeka сообщала, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" показала все, чем ее наградила природа: "Идеальная"