Бывшая жена и дети Потапа попали в беду, страшные подробности: "это перешло все границы"

Дочь украинского репера Алексея Потапенко (Потап), Наталья Горовая, поделилась историей от которой кровь стынет в жилах

Девушка разместила в Инстаграм пост с фото, на котором она предстала в темной кофте с принтом, пишет Рoliteka.net. Наталья грустно смотрит в экран ноутбука.

В посте падчерица Потапа рассказала, что каждый день получает много сообщений, многие из которых хорошие, но бывают и те, которые носят противоположный характер.

Неизвестные желают девушке и ее семье смерти, пишут подколы и другие мерзкие сообщения. Наталья просто блокировала этих пользователей, но недавний случай перешел все границы. Как оказалось, неизвестные сделали ролик, в котором Наталья, ее мама и брат вылазят из могил.

"Вы что, думаете это смешно шутить о таком? Да вы малолетки, которые создают миллиард аккаунтов, с которых можете писать такое! Вы не можете написать со своих страниц личных, я уже молчу о том, чтобы это все говорить в лицо", - написала дочь Потапа.

В конце Наталия добавила, что для нее семья - это самое важное в жизни.

"Если вы пишите такое о моей семье - значит вы также относитесь к своим родителям. Очень им сочувствую, что они воспитали такое ДНО", - отметила автор публикации.

Ранее мы писали, что недавно Наталия Горовая похвасталась формами в наряде с пикантным декольте.

«Нашла свою прошлогоднюю фотографию, где я еще блондинка. Как красивее?», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Горовая позирует в белом наряде в горошек. При этом свою маму – Ирину, девушка попросила не комментировать фото.

Напомним, недавно Горовая позировала в раздевалке спортзала боком, выставив напоказ живот. Некоторым даже может показаться, что девушка в положении.

«Хейтеры скажут фотошоп», - говорится в подписи в Сториз.

Ранее сообщалось, что Горовая-младшая часто публикует фото и видео в своем Инстаграм. Среди кадров встречаются и откровенные.

Так, некоторое время назад Наталья опубликовала селфи, на котором она дерзки показывает язык. Горовая позирует в спортивном костюме, который подчеркивает ее идеальную фигуру.

Напомним, дочь Потапа ошарашила смелым образом на высоких каблуках

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