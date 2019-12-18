Фото актрисы Кристины Асмус очень порадовало ее поклонников, вместе с тем, кого-то и огорчило
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской артистки.
Актриса показалась в "легоньком" полупрозрачном платьице пудрового цвета, с укладкой и макияжем. Девушка демонстрировала свою хрупкую фигуру и какие-то духи или туалетную воду и рассуждала о планах на Новый год:
«Какие у кого планы на Новый год? 🎄✨ Я из тех людей, которые поймут это минимум 30-го декабря ))) Но скорее всего, мы с семьей будем дома ☺❄», - написала она и добавила:
«Какое желание однозначно есть у вас на 2020-й? Я, например, хочу, чтобы все хейтеры мира были счастливы 😂»
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Некоторые поклонники отметили, что молодая жена комика Гарика Харламова выглядит отменно - она естественна, и не "борщит" с косметикой, другие же решили, что актриса исхудала, и эта худоба ей совершенно не идет:
«Совсем исхудала»
«Не удачное фото, как будто голова больше плеч»
«Совсем уже худая»
«Красотка вы Кристина🔥»
Напомним также, появившееся видео постельных сцен из фильма «Текст» с участием популярной российской актрисы Кристины Асмус стало топ темой для обсуждений. Боле того, в сети разгорелся нешуточный скандал по этому поводу. «Свет» на произошедшее пролила продюсер Ольга Леснова.
Так стало известно, что нашумевшая цена снималась при помощи технических «ухищрений»:
«При съемках откровенных сцен используются специальные накладки на тело, прикрывающие интимные зоны актеров. А после того, как все отсняли фрагменты «закрытого» спецкостюмом тела воссоздаются с помощью компьютерной графики, уточнила продюсер картины:
«На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности, остальное - игра актеров».
Ранее сообщалось, что об «обнаженке» актеров предупреждали, сама Кристина Асмус признавалась российским журналистам в том, что ее сценарий не смутил совершенно, но такой опыт – у нее был впервые. Известно также, что актрисе шлют угрозы со словами «целая группа на всю голову отъехавших отморозков» и тому подобное.
Реакция мужа актрисы комика из Comedy Club Гарика Харламова вполне лояльна – популярный артист отнесся к смелой работе супруги спокойно, а к шуму гневных комментариев в сети и неоднозначной реакции общественности – с присущим ему юмором.
Ранее мы писали о том, что в сеть-интернет слили эротическую сцену с участием известной российской актрисы Кристины Асмус.
На днях на просторах интернета появилось полное видео скандальной постельной сцены с женой знаменитого шоумена Гарика Харламова Кристиной Асмус из фильма под названием «Текст».
Скандальное видео уже успело наделать немало шума своими откровенными и провокационными сценами и пользователи сети сравнили его с порнографией.
«Если меня спросят, смотрела ли я порно, то я отвечу, что мои подписчики тоже… Сколько заплатили Асмус?» — прокомментировали видео.
Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».
Как сообщала Politeka, жена Харламова поплатилась за видео постельной сцены: актриса не выдержала, фото
Также Politeka писала, что знаменитую певицу заметили в жарких объятиях известного россиянина.