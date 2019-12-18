После показа откровенных сцен с участием актрисы на нее обрушилась волна критики, вместе с тем, и ее внешний вид, какое-то время спустя, изменился

Фото актрисы Кристины Асмус очень порадовало ее поклонников, вместе с тем, кого-то и огорчило

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской артистки.

Актриса показалась в "легоньком" полупрозрачном платьице пудрового цвета, с укладкой и макияжем. Девушка демонстрировала свою хрупкую фигуру и какие-то духи или туалетную воду и рассуждала о планах на Новый год:

«Какие у кого планы на Новый год? 🎄✨ Я из тех людей, которые поймут это минимум 30-го декабря ))) Но скорее всего, мы с семьей будем дома ☺❄», - написала она и добавила:

«Какое желание однозначно есть у вас на 2020-й? Я, например, хочу, чтобы все хейтеры мира были счастливы 😂»

Некоторые поклонники отметили, что молодая жена комика Гарика Харламова выглядит отменно - она естественна, и не "борщит" с косметикой, другие же решили, что актриса исхудала, и эта худоба ей совершенно не идет:

«Совсем исхудала»

«Не удачное фото, как будто голова больше плеч»

«Совсем уже худая»

«Красотка вы Кристина🔥»

Напомним также, появившееся видео постельных сцен из фильма «Текст» с участием популярной российской актрисы Кристины Асмус стало топ темой для обсуждений. Боле того, в сети разгорелся нешуточный скандал по этому поводу. «Свет» на произошедшее пролила продюсер Ольга Леснова.

Так стало известно, что нашумевшая цена снималась при помощи технических «ухищрений»:

«При съемках откровенных сцен используются специальные накладки на тело, прикрывающие интимные зоны актеров. А после того, как все отсняли фрагменты «закрытого» спецкостюмом тела воссоздаются с помощью компьютерной графики, уточнила продюсер картины:

«На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности, остальное - игра актеров».

Ранее сообщалось, что об «обнаженке» актеров предупреждали, сама Кристина Асмус признавалась российским журналистам в том, что ее сценарий не смутил совершенно, но такой опыт – у нее был впервые. Известно также, что актрисе шлют угрозы со словами «целая группа на всю голову отъехавших отморозков» и тому подобное.

Реакция мужа актрисы комика из Comedy Club Гарика Харламова вполне лояльна – популярный артист отнесся к смелой работе супруги спокойно, а к шуму гневных комментариев в сети и неоднозначной реакции общественности – с присущим ему юмором.

Ранее мы писали о том, что в сеть-интернет слили эротическую сцену с участием известной российской актрисы Кристины Асмус.

На днях на просторах интернета появилось полное видео скандальной постельной сцены с женой знаменитого шоумена Гарика Харламова Кристиной Асмус из фильма под названием «Текст».

Скандальное видео уже успело наделать немало шума своими откровенными и провокационными сценами и пользователи сети сравнили его с порнографией.

«Если меня спросят, смотрела ли я порно, то я отвечу, что мои подписчики тоже… Сколько заплатили Асмус?» — прокомментировали видео.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

Как сообщала Politeka, жена Харламова поплатилась за видео постельной сцены: актриса не выдержала, фото

Также Politeka писала, что знаменитую певицу заметили в жарких объятиях известного россиянина.