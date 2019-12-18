Знаменитая певица Дженнифер Лопес удивила поклонников откровенным образом

50-летняя Американская певица разгуливала по улицам Майами без нижнего белья, об этом сообщает Politeka.net.

Звезда отправилась в спортзал в пикантном наряде. Дженнифер надела ультракороткий свитшот свободного кроя. Через тонкую ткань просвечивались соски звезды. И это не удивительно, ведь Лопес не одела бюстгалтер. Этот факт не ускользнул от "орлиных" глаз папарацци.

А облегающие светло-розовые блестящие легенсы подчеркивали ее роскошные, сочные ягодицы. Волосы Дженнифер зачесала в свой фирменный высокий хвост.

Напомним, что Дженнифер Лопес не только успешная актриса и певица, но и настоящая бизнесвумен. Недавно она выпустила новый аромат своего бренда J.Lo под названием Promise.

Знаменитость прорекламировала собственный парфюм, снявшись в рекламной кампании в поддержку своего нового товара. На фото 50-летняя Джей Ло предстает в легком блестящем платье, которое оголила ноги и спину звезды.

С начала 2000 х Дженнифер Лопес выпускает духи под собственным брендом. Около 30 ароматов - таков арсенал в колекции Лопес. Известный американский предприниматель Уоррен Баффет подсказал Дженнифер название нового парфюма. Он сказал, что бренд Джей Ло является своего рода обещанием поклонникам. Promise (обещать с англ. – прим.ред).

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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