Ведущая шоу Х-фактор Даша Трегубова выложила в сеть провакационые фото

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотоподборку собственных фото в откровенном наряде, об этом сообщает Politeka.net.

Красотка предстала в смелом платье с глубоким декольте. В таком виде ее можно было увидеть во время третьего прямого эфира Х-фактора.

Что тут скажешь, Даше есть что показать.

Платье отлично подошло к имиджу Трегубовой, звезда выглядела роскошно.

Подписчики начали ативно комментировать Дашины фотографии: " Ви дуже шикарна і красива😍😍😍", " Ви найкраще, що було в третьому ефірі!!! 😘Плачу за Ромаксіками😭😭😭", " Даша шикарно смотритесь,короны не хватает на голове.", " Даша, открыла инст, а тут такая красота!)) очень! Очень красивая))) ❤️", " Хотите правду? Без платья лучше)) А если серьезно, сказать что вы прекрасны - это стать как все, это не мой вариант.Вы красивая, безусловно.. но красота в глазах смотрящего, я пытаюсь смотреть глубже!".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Настя Каменских показала выступление с "Х-Фактора", где она исполнила свой хит Elefante.

Настя в этот раз для выступления выбрала очень откровенный черно белый комбинезон. Каменских танцевала и пела, а в это время судьи "Х-Фактора" наслаждались музыкой. Украинский певец Андрей Данилко хлопал, а Оля Полякова, украинская исполнительница, подтанцовывала и заводила зал. Не остался в стороне и Игорь Кондратюк, известный украинский телеведущий.

"Была рада выступить на шоу "Х-Фактор" и подарить вам мой супер-хит Elefante. Спасибо вам огромное, что вы танцевали вместе со мной, наслаждались музыкой, зажигательными латиноамериканскими ритмами и любимой сопилкой.", - написала Каменских.

Мнение фанатов о песне разделилось:

"Все мои ученики поют и танцуют под этот хит! Качает!", "Набор слов, с кривляниями", "Боже.. полная дичь", "Класс!!! Очень круто! Необычно, ярко!", "Супер выступление)", "Хорошо что я вовремя выключила звук, чтобы не услышать ЭТО".

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