Популярная украинская исполнительница Тина Кароль засветила сочные формы в наряде с откровенным декольте

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

«Привет! Буду ждать тебя 22,23,24 декабря. Нас будет много. И у нас будет очень весело», - говорится в сообщении.

Уточним, что Кароль приглашает поклонников на свой рождественский концерт. При этом на ней красуется красивое платье с откровенным декольте. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение о наряде кумира.

Кадры Кароль опубликовала в Stories.

Ранее певица Тина Кароль представила новый кадр из стильной и чувственной фотосессии в новом имидже. Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе.

В этот раз певица показала в разделе Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. На фото, которое появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле. Ее волосы красиво уложены, а на лице легкий макияж.

Одним из стильных снимков, дополненных рекламой новых духов, артистка поделилась также сегодня, выставив напоказ ее яркий макияж, с акцентом на алые губы, а также само тело в пикатной позе.

Кароль решила соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида – как известно, Кароль не является сторонницей пикантных и вызывающих образов.

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