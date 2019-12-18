Звезда кулинарного шоу «МастерШеф» рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье во время пребывания на проекте

Как сообщает Politeka, об этом Анастасия Погосова рассказала в интервью, опубликованном на YouTube.

«Участие в "МастерШеф" совпало с моей личной трагедией, и в какой-то момент проект стал для меня спасением, - говорит Анастасия. - Мой любимый мужчина приезжал ко мне, когда у нас был выходной. Возвращаясь домой, он погиб в автокатастрофе. На следующий день я вышла на съемки. Это большая победа над собой. Я понимала, что у нас шоу и оно должно продолжаться», - отметила она.

Сам мужчина, утверждает Погосова, настаивал на ее участии в ток-шоу, и всячески ее поддерживал.

«Сейчас сама себя поддерживаю в сложных ситуациях. Мне пишут много хороших слов в соцсетях. И эта энергия меня заряжает», - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, Гарри Родс британский шеф-повар умер в Дубае на 60-м году жизни .

Его рестораны неоднократно удостаивались звезд Мишлен. Причина смерти пока не сообщается. Семья держит ее в тайне и присит прощения за такой жест перед поклонниками Гарри.

В заявлении, опубликованном гостиницей, с которой сотрудничал Родс, Le Royal Meridien Beach Resort, сказано: "Мы сокрушены новостью о смерти Гарри. Это не только легенда мировой кулинарии, но и потрясающий человек, и настоящий друг. Никакие слова не могут выразить боль утраты. Все наши помыслы и молитвы с его семьей".

Шеф-повар Гордон Рамзи, коллега Гарри, отметил, что благодаря Родсу британская кухня стала пользоваться признанием на мировой арене.

За свои многочисленные заслуги Гарри был удостоен звания офицера Ордена Британской империи. Родс был также и ведущим нескольких кулинарных программ, среди которых – реалити-шоу "Мастер-шеф".

Напомним, найдено тело известного боксера.

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