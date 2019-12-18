Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась фото в новом стильном образе

Популярная украинская исполнительница не перестает радовать поклонников новыми кадрами по случаю выпуска нового альбома своей группы. Как сообщает Politeka, Александра поделилась новым фото на своей странице Инстаграм.

На снимке исполнительница позирует в черном кожаном пиджаке и таком же берете. Простой, но от этого не менее эксцентричный образ Зарицкой дополняют небрежно спадающие волосы и минимум макияжа.

«Эти моменты счастья, которые хочется запечатлеть в памяти. У меня невероятные друзья, лучшие слушатели и самое крутое окружение. Такая моя нирвана», - подписала снимок исполнительница.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Красотка», «Нормальная чувиха», «Красивая», «Любимка моя», «Сашуня, ты гордость украинской музыки. Привет из Италии. Пылаю!», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Александра Зарицкая опубликовала новый фотосет.

Саша в этот раз отправилась в Казахстан. Она отметила, что по уши в снегу и любви к этой стране. Также отметила, чтобы мама не переживала, так как она в шапке и уже скоро приедет.

"Мам, я в Казахстане, по уши в снегу и любви к этой стране. Ну, и, конечно, в шапке. Скоро буду", - написала исполнительница.

На фото певица на фоне гор и тумана. Если верить геометке, то Саша рядом с Алматы, самым большим городом Казахстана, на горнолыжном курорте.

Зарицкая действительно в шапке и большой теплой куртке. На фото видны различные здания курорта.

Также мы писали, что Зарицкая поделилась сокровенными мыслями и призналась, почему плакала в детстве.

«В детстве много такого было, помню, что на Новый год очень сильно плакала. Не знаю, почему. Наверное, меня карма сейчас настигает с песней «Плакала». Мне не нравилось, что мы шли с родителями на эти фейерверки. Все тусили, праздновали, а у нас было такое, что в 12-й родители уже спали», - рассказала звезда.

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