Племянница украинской певицы Софии Ротару, Соня Хлябич (Sonya Kay), наконец рассказала, кто является ее женихом

Недавно звезда рассказала в своем Инстаграм о предложении "руки и сердца" и похвасталась кольцом, однако лицо жениха скрыла, пишет Рoliteka.net.

Спустя некоторое время Соня опубликовала фото в майке хоккеиста, подписав его так: "А вы любите хоккей так, как люблю его я?".

В итоге в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» Соня призналась, что ее возлюбленный является хоккеистом и он играет за сборную Украины.

По словам Хлябич, она всегда болеет и переживает за своего спортсмена.

Как отметила восходящая звезда, она встречается с любимым уже полтора года, но получила предложение спустя пять месяцев после знакомства. Соня также рассказала, что жених младше ее на три года, отметив - ее отец также немного моложе матери.

Разница в возрасте не смущает, так как небольшая и поэтому паре вполне нормально вдвоем, и она ладит.

Кроме того, певица обмолвилась о предстоящей свадьбе. На торжество хотят пригласить 90 гостей, среди которых будет София Ротару и другие родственники.

Напомним, недавно Соня показала фигуру в белом топе с длинными рукавами и трусиках.

Если приглядеться, что видно, что под топом совсем ничего нет. Завершают образ прозрачные полусапожки.

Тонкая талия, длинные волосы и взгляд - завораживают своей красотой, что аж становится слишком жарко.

"Самая привлекательная вещь, которую может иметь женщина - это уверенность в себе. 😉", - написала артистка.

Ранее сообщалось, что племянница Ротару опубликовала необычное видео с едой.

Красотка предстала в черном наряде и с неброским макияжем.

Девушка находилась у тарелок с суши, которые с наслаждением поедала, никому не давая притронуться. Артистка с наслаждением ела суши, не скрывая свою улыбку.

Напомним также, что Соня показала себя в откровенном топе с обнаженными плечами и джинсах. Фанаты отметили, что племянница Ротару как всегда, очень хорошо выглядит.

Напомним, племянница Ротару в латексе показала свою главную гордость

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