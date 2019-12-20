Племянница украинской певицы Софии Ротару, Соня Хлябич (Sonya Kay), наконец рассказала, кто является ее женихом
Недавно звезда рассказала в своем Инстаграм о предложении "руки и сердца" и похвасталась кольцом, однако лицо жениха скрыла, пишет Рoliteka.net.
Спустя некоторое время Соня опубликовала фото в майке хоккеиста, подписав его так: "А вы любите хоккей так, как люблю его я?".
В итоге в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» Соня призналась, что ее возлюбленный является хоккеистом и он играет за сборную Украины.
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По словам Хлябич, она всегда болеет и переживает за своего спортсмена.
Как отметила восходящая звезда, она встречается с любимым уже полтора года, но получила предложение спустя пять месяцев после знакомства. Соня также рассказала, что жених младше ее на три года, отметив - ее отец также немного моложе матери.
Разница в возрасте не смущает, так как небольшая и поэтому паре вполне нормально вдвоем, и она ладит.
Кроме того, певица обмолвилась о предстоящей свадьбе. На торжество хотят пригласить 90 гостей, среди которых будет София Ротару и другие родственники.
Напомним, недавно Соня показала фигуру в белом топе с длинными рукавами и трусиках.
Если приглядеться, что видно, что под топом совсем ничего нет. Завершают образ прозрачные полусапожки.
Тонкая талия, длинные волосы и взгляд - завораживают своей красотой, что аж становится слишком жарко.
"Самая привлекательная вещь, которую может иметь женщина - это уверенность в себе. 😉", - написала артистка.
Ранее сообщалось, что племянница Ротару опубликовала необычное видео с едой.
Красотка предстала в черном наряде и с неброским макияжем.
Девушка находилась у тарелок с суши, которые с наслаждением поедала, никому не давая притронуться. Артистка с наслаждением ела суши, не скрывая свою улыбку.
Напомним также, что Соня показала себя в откровенном топе с обнаженными плечами и джинсах. Фанаты отметили, что племянница Ротару как всегда, очень хорошо выглядит.
Напомним, племянница Ротару в латексе показала свою главную гордость
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