В сети были опубликованы необычные снимки Софии Ротару

72-летняя эстрадная певица София Ротару не перестает радовать своих поклонников, об этом сообщает Politeka.net.

В Instagram на фан-странице Дивы появились нехарактерные для этого сообщества фото с Софией Ротару. Она предстала перед нами не в пафосном образе сценической звезды, а в простой будничной одежде, выходящей из авто.

На следующем фото певица уже в окружении журналистов. София мило улыбается, отвечая на их вопросы.

Фанаты принялись комментировать фото: " Мы вас очень любим ❤️", " Любимая❤️и неповторимая", " КРАСАВИЦА НАША !!!!!!!!!", " Просто супер королева красоты!!!!!Люблю вас❤️❤️❤️", " ❤️умница и красавица лучше всех принцесс а🔥😍🙌💝👍👏❤️😍💝😍👏".

Ранее мы сообщали, что публика не устает удивляться, как молодо певица София Ротару выглядит в свои 72 года.

Фигура у звезды стройная, а лицо - без морщин.

Бывший директор звезды, Ольга Коняхина, которая отсидела за аферу с фейковыми концертами, расказала, что Ротару несколько раз делала операции. По словам Коняхиной, артистка делала операции в элитной клинике Санкт-Петербурга.

Бывший директор заявила, что звезда делала круговую подтяжку лица, а фигуру не трогала, ведь она у Ротару нормальная.

Пластические хирурги думают, что певица не остановилась на круговой подтяжке лица, а ее идеальная внешность обошлась в один миллион рублей.

Так, один их врачей сообщил, что удержать брыли, хорошую шею в возрасте Ротару невозможно даже при хорошей генетике.

Медик предполагает, что Ротару делала круговую подтяжку, блефаропластику. А также звезда прибегала к методикам филлеров, так как заметны хорошие скулы. Кроме того, скорее всего, артистка делает себе уколы ботокса, ведь лоб достаточно гладкий, а брови правильно посажены сами по себе.

Хирург поставил своим коллегам, которые поработали над Софией Ротару, 10 баллов из 10.

Напомним, София Ротару после выступления на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве не вышла к журналистам, однако те ее встретили при выходе из здания «Мегаспорта».

Тогда звезда, после своего возвращения в РФ, сказала, что очень счастлива и концерт был бесподобным.

Напомним, Ротару ошарашила в Москве новой внешностью, Киркоров потерял голову: "Королева"

А еще Politeka сообщала, Ротару впервые засветилась в России после громкого скандала, появилось видео: «Всем назло»

Также Politeka писала, "У Ротару нет денег": стало известно, куда звезда тратит свои огромные гонорары