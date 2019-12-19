Популярный певец Иван Дорн больше не хочет выступать на сцене

Об этом музыкант рассказал в интервью российским журналистам, передает ТАСС ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, ему надоело петь и сейчас он хочет посвятить себя съемкам в кино.

Иван Дорн в общении с журналистами признался, что принял участие в съемках фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" и тогда его беспокоил лишь один момент - понравилась ли режиссеру его игра.

Автор картины остался доволен игрой Ивана Дорна и порекомендовал ему попробовать себя в новых ролях.

"Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером", - подчеркнул музыкант.

Новость о завершении карьеры настолько ошарашила поклонников, что они в буквальном смысле атаковали Ивана Дорна в социальных сетях.

Уже через время певец записал видеообращение, в котором заявил, что бросает музыку лишь на один год, а журналисты при публикации интервью не указали этого в текстовом варианте.

"Я заканчиваю карьеру, но ровно на год. Не дождетесь! Они просто забыли в кавычках добавить "смеется". Потому что, когда я давал интервью, я точно улыбался... Все слухи, которые ходят по поводу того, что я заканчиваю карьеру... Не дождетесь! Ровно годик... А потом я вернусь", - заявил Иван Дорн.

Ранее мы сообщали о том, что Иван Дорн разгневал украинцев своей выходкой в прямом эфире. Так, скандальный певец засветился в эфире шоу «Танці з зірками».

Иван Дорн в прямом эфире высмеял журналистов телеканала «1+1», рассказав о том, что они пытались взять у него комментарий на автомобильной заправке.

«Песня посвящается всем, каналу 1+1. Вчера бегали за мной на заправках, сегодня я у них в музыкальных заставках», — сказал Иван Дорн перед исполнением песни.

Пользователей сети возмутил тот факт, что скандального музыканта пригласили на прямой эфир, из-за чего руководство телеканала было вынуждено вырезать выступление Ивана Дорна из записи программы.

Напомним, Иван Дорн разозлил соцсети своими словами об АТО.

Как сообщала Politeka, Иван Дорн потанцевал с африканцами и выпустил клип.

Также Politeka писала, что Джаред Лето и Иван Дорн свели поклонников с ума совместным выступлением.