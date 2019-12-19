Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной ети Инстаграм показала на новый видео и фото свой отдых после съемок в известном шоу, пишет Politeka.
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Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.
Как известно, звезда несколько недель отдыхала в Китае, откуда выкладывала яркие фото своих приключений. Сейчас звезда уже вернулась домой и активно демонстрирует отдых уже в Киеве. В этот раз артистка действительно очаровала необычным видом.
Леся показала не только необычный кадр в образе со смелым декольте, но и действительно уникальные и яркие кадры, снятые во время съемок шоу "Ле-маршрутка". Во время шоу Никитюк показала уникальные места Украины, которые стоит узнать и где стоит побывать каждому жителю страны.
«Если меня когда-то спросят: "Что ты сделала для своей страны?", я отвечу: "Я ее показала! И я даже не знаю, оценит ли кто-то старания мои и всей нашей команды. Я знаю, что свое не любят. Почему-то так сложилось! Все всегда хотят зарубежное. Наверное, это желание осталось еще с СССР. "Мама, привези жвачку заграничную, с переснимачкой, чтоб на руку, свитер турецкий... и бананов!". Я бананы попробовала лет в 10! А теперь они под Киевом растут. Так возможно пора полюбить свое?» – написала Никитюк под постом.
Ранее звезда также решила показать целую серию видео из отдыха, на который недавно отправилась. Сама артистка отправилась на отдых в Китай, где активно путешествует и любуется достопримечательностями, однако это не мешает ей показывать яркие снимки в Инстаграм.
«Принцесса Китая Луся и Дегустация головы утки 😂 # china #food # багиняламината # лесялесичка», – шутливо комментирует серию ярких кадров в Инстаграм Никитюк.
Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.
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