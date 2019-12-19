Раскрылись причины, почему Кейт Миддлтон была "холодна" с супругом принцом Уильямом

Как мы сообщали, на днях сеть взорвал ролик рождественского кулинарного шоу канала BBC, во время которого герцогиня Кембриджская отстранила руку мужа, когда тот к ней тянулся, чтобы дотронуться до плеча. Многие предположили, что между четой пробежала черная кошка. Однако, причина "холодности" оказалась в другом, передает Politeka.net со ссылкой на зарубежные СМИ.

Издание Stylecaster приводит слова источника, утверждающего, что пара не в ссоре. Просто Уильям и Кейт должны держать себя в "узде" и не проявлять на публике излишнюю привязанность друг к другу - как будущие король и королева, они должны быть сдержанными, таковы традиции.

А так как многие сравнивают герцогов Кембриджских с герцогами Сассекскими, Меган Маркл и принцом Гарри, возникло некое недопонимание ситуации. Кейт и Уильям любят друг друга также сильно, но не могут проявлять своих чувств на публике.

«Пара, в отличие от принца Гарри и Меган Маркл, действительно старается свести проявление личных отношений к минимуму на публичных мероприятиях, потому что они - будущие король и королева, - отметил исчточник. - Помимо того, что Уильям открывает дверь или осторожно проводит рукой по спине Кейт, вы никогда не увидите, чтобы они держались за руки... Очень, очень редко вы можете видеть, как Кейт кладет руку на колено Уильяма или весело обнимает, когда они смеются. Это сознательное решение пары, в знак уважения своей роли. У Гарри и Меган гораздо больше возможностей для тактильной связи...".

По словам источника, такое поведение Кейт во время нашумевшего шоу "не осуждается": "Она понимала, что ее снимали несколько камер, и просто хотела остаться профессионалом... Пара счастлива и предана своей семье".

Пользователи соцсетей вовсю комментируют событие:

"Это видео заставило меня съежиться!"

"Не могу перестать смотреть - так неловко"

"Это так странно"

"что, может быть, они не живут долго и счастливо??!"

Ранее мы сообщали, в сети активно обсуждали возможный роман между принцом Уильямом и подругой Кейт - Роуз Ханбери. В частности, о сближении принца с Роуз заговорили во время третьей беременности герцогини. Несмотря на то, что королевская семья опровергла эти слухи, подруги все же сильно поссорились, и причина размолвки все еще покрыта тайной.

Напомним, что стало известно, сколько заработала Меган Маркл до замужества с принцем Гарри.

Как сообщала Politeka, язык тела Кейт Миддлтон выдал страшную тайну: "ненавидят друг друга"