У каждой звезды есть своя изюминка, которая больше всего запоминается зрителю

Журналисты решили наглядно показать, как бы знаменитости выглядели, если бы их лишили особенностей.

Так, например, выглядела бы певица Адель без своей ямочки на подбородке:

А вот, чтобы было если актриса Анджелина Джоли лишилась своих пухлых губ, пишет cosmo.ru:

Энн Хэтэуэй нравится публике большими глазами, но что будет если их уменьшить:

Кейт Хадсон идет ее лопоухость, а если ее убрать:

Ванесса Паради славится своей щелью в зубах:

Украинской певице Вере Брежневой наличие родинки на лице сделало очень женственной:

Анна Семенович без своей пышной груди:

Напомним, недавно журнал Vanity Fair провел опрос, в результате которого 60% человек считают Джоли самой привлекательной.

Анджелина Джоли всегда воплощает на экране героинь, которые благодаря звезде выглядят соблазнительно. Правильное питание и уход за собой позволяют знаменитости выглядить безупречно и красиво.

Артистка популяризирует свой рацион питания, который включается в себя дикую пшеницу полба, семена чиа и гречку.

Ранее мы писали, что недавно Вера Брежнева показала милые фото со своего концерта. Так, на серии снимков она позировала в коротком топе из блесток, а также в белых укороченных штанах.

Образ Брежнева дополнила босоножками на высоком каблуке. Благодаря экстремальному топу можно легко оценить пышные формы Веры.

Сама звезда выглядела весьма привлекательно и естественно. Отметим, поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли это прокомментировать.

Ранее сообщалось, что российская артистка Анна Семенович выставила напоказ идеальные формы прямо на фоне моря.

На кадрах певица позирует в прозрачном белом платье, которое эффектно подчеркивает идеальную грудь. При этом на другом снимке видны также роскошные ноги девушки.

«Какие самые любимые туфли?», - спрашивает у нее поклонник.

«Кеды», - отвечает ему Семенович.

Ранее сообщалось, что Семенович появилась в разноцветной шубке с милыми котятами, черном мини-платье и сексапильных сапожках-ботфортах.

Напомним, Анна Семенович зажгла у боевиков «ЛДНР».

Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.

Также Politeka писала, что Семенович после рака груди закатила девичник: "За попку схватила ее"