Звезда показала себя со своими коллегами и удивила резонансным заявлением

Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова сразила сеть невероятным образом

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото, сообщает Politeka.

В этот раз звезда показала себя со своими коллегами и удивила резонансным заявлением. Дело в том, что звезда покинет Украину в январе. Певица намерена посетить США и дать там целую серию концертов.

Так, на странице в Ингстаграм Оля рассказала, чем будет заниматься в январе 2020 года. Певица похвасталась поклонникам, что на этот период у нее запланированы выступления в разных городах США.

“Визы в Америку и Канаду получили!!!! Ура! 7 января - Майами ! 10 января - Торонто! 11 января - Чикаго! 12 января - Нью-Йорк! Жду вас мои любимые!!!”, – отмечает Полякова под постом.

Также отметим, поклонники сразу же принялись комментировать невероятно яркий и жаркий кадр, представленный на странице в Инстаграм.

«Эй! Меня забыли?!», «Взяли с собой девочку-саксофонистку с длинными ногами???)))», «Поздравляю 🍾🍾🍾🌷🌷🌷», «Суперррр, и меня возьмите 😂😂😂», «Ой красавица какая !!! Вперед в Америку!!!! Удачи!!!!❤️❤️❤️❤️❤️», «Команда!!!!», «Ольга!!! Это ты мне моргаеш???», «Когда уже во Вроцлав?», «Оля молодец❗ Бомбани Америку своей энергетикой🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Ольга Юрьевна, с Вами куда дешевле встретиться дома, в Украине😘».

При этом ранее Оля решила порадовать не своими жаркими фото, а выступлением старшей дочери, которая, к слову, очень похожа на маму. Маша решила исполнить небольшой отрывок из песни и удивит силой своего голоса.

«Растёт достойная смена!!! Качает! Драйвует, даёт эмоцию! Горжусь Маруся!!! @mashapolyakova», - пишет мама талантливой дочери.

А вот что пишут поклонники звезде в ответ, многие подумали, что девочка поет под запись:

«Вона не співала це фонограма», «Не совпадает фонограмма и мимика губ, или только мне так показалось? А голос очень даже хорош. Девочка молодец, старается. Может я что-то путаю?», «Уважно подивіться, вона не співає на живу зверніть увагу на губи слова не співпадають,треба бути уважним🤦‍♂️».

Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.

Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.

Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.