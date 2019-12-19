Украинская группа KAZKA "закинула наживку", показав кусочек из будущего клипа

Как передает Politeka.net, на официальном микроблоге бэнда в Инстаграм поделились роликом будущего клипа на новую песню "Палала". Над его съемками работает режиссер Алан Бадоев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В кадре двое парней с голыми торсами и одна девушка в коротком топе. Молодые люди танцуют и кусаются: выглядит все очень необычно и непонятно. Также в ролике мелькнул кадр с иглой, введенной в кожу, что несколько пугающе.

"Справжня. Пристрасна. Відверта. KAZKA by @alanbadoev. Скоро 🔥

#kazkovanirvana #palala #comingsoon", - подписан ролик.

Мнения комментрующих по поводу увиденного разделились. Одни считают, что клип станет шедефром, другие же насторожились.

"Я Plakal 😂"

"Вааау, це так цикаво. Я навіть не розумію, що там буде, аааааа, хочу! Хочу! Побачити цю роботу, ааааа🔥🔥❤️"

"Не можу дочекатися 😱"

"Яка яскрава казочка на нас чекає! 🔥😍"

"Відверто,чесно. Виглядає як звіряча пристрасть і чомусь без укола(проколам) ніяк?????? Була зачарована вашими піснями і їх виконанням, але цей епізод (його постанова)- розчарування якесь."

"Мой ответ короткий,"Мда",я ожидала лучшего.Но увы не судьба.("

Ранее мы сообщали, в сети активно обсуждают еще один тизер к песне "Палала", которым поделилась солистка "KAZKA" Александра Зарицкая. Звезда предстала в "ничего себе" пикантном образе. Влажной Саше, которая стоит на коленях, актер засовывает пальцы в рот и достает красную нить, которую затем вдели в иглу и использовали для создания необычного узора.

Небывалый ажиотаж вызвал этот ролик у поклонников группы: "Фу, зачем же пальцы в рот", "Для меня слишком вульгарно", "Неожиданно, но думаю, нужно увидеть полную версию клипа и тогда уже составлять впечатление", "Ого, неожиданно, но очень эротично", "Пальцы в рот, что-то противненько слегка", "Ой, как горячо".

Напомним, солистка KAZKA взбудоражила новым жарким образом в пикантной позе

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